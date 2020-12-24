Çocuklarda Alerji Belirtileri Nelerdir? Alerji Kaşıntısı Ve Kızarıklığı Nasıl Geçer?

Alerji vücudun normal olan şeylere gösterdiği aşırı tepki olmaktadır. Ayrıca anne veya babasında alerji bulunan çocukların büyük kısmında da alerji görülmektedir.



Çocuklarda Alerji Belirtileri Nelerdir?



Çocuklar birçok farklı şey için alerji geliştirebilirler. Bu alerjilerin bir kısmı sindirim sistemini etkilerken bir kısmı da solunum yollarını ve cildi etkilemektedir. Alerjinin belirtilerini ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır.

Yutkunmada güçlük,

Nefes darlığı,

İshal,

Gaz problemleri,

Kabızlık,

Kilo alamama

Hırıltılı solunum,

Konuşma zorluğu,

Dudakta veya dilde şişme,

Ses kısıklığı,

Soğuk, nemli ve mavi cilt,

Mide bulantısı,

Sersemlik,

Uyku hali,

Kusma,

Kan basıncının ani düşmesine bağlı baş dönmesi,

Yavaş veya hızlı kalp ritmi,

Bilinç kaybı,

Burun akıntısı,

Kaşıntılı burun,

Hapşırık,

Burun tıkanıklığı,

Göz kızarıklığı,

Göz yaşarması,

Kulak iltihabı,

Deride kızarıklık,

Derinin su toplaması,

Kaşıntı

Deri döküntüleri

Kurdeşen,

Öksürme,

Boğaz tahrişi,

Yüz bölgesinde şişme

Alerji Kızarıklığı ve Kaşıntısı Nasıl Geçer?



Ciltte kaşıntıya ve kızarıklığa sebep olan birçok alerji türü bulunmaktadır. Bunların başında da böcek alerjileri gelmektedir. Cilt üzerinde oluşan kızarık ve kaşıntılardan kurtulmak için ise öncelikle alerjiye sebep olan alerjenin bulunması ve çocuğun bu alerjenle temasının kesilmesi gerekmektedir. Ancak genellikle alerjenleri tespit etmek zor olmaktadır.



Bu sebeple bağışıklık sistemini baskılayıcı alerji ilaçlarından faydalanılmaktadır. Eğer doktorunuz kızarıklık ve kaşıntı için bir ilaç verdiyse öncelikle bunun kullanılması gerekmektedir. Yardımcı yöntemler için ise doktordan fikir alınması gerekmektedir. Kızarıklığı ve kaşıntıyı azaltacak yöntemler ise şunlar olmaktadır.

Kaşıntıya iyi gelen yöntemlerin başında kaşınan bölgeye soğuk uygulaması yapılması olmaktadır.

Kaşıntı için uygulanabilecek bir diğer doğal yöntem ise aloe vera jeli olmaktadır. Eğer çiçeğe ulaşılamıyorsa aloe vera içere kozmetik ürünlerinden de yararlanılabilir.

Avokado kabuğunun kaynatılıp sorunlu bölgeye uygulanması da bir diğer yöntem olmaktadır. Ayrıca bu yöntem derinin onarılmasını sağladığı için tahriş olan bölgeyi iyileştirecektir.

Hem kaşıntı hem de kızarıklık için kullanılacak yöntemlerden bir diğeri de karanfil yağı olmaktadır. Ancak karanfil yağı tek başına kullanılan bir yağ değildir. Mutlaka badem ya da zeytin yağı gibi bir taşıyıcı ile karıştırılması gerekmektedir. Ayrıca fazla uygulanması da önerilmemektedir.

Kaşıntılar için kullanılacak bir diğer yöntem ise Hindistan cevizi yağı olmaktadır.

Alerji Nasıl Tedavi Edilir?



Çocukluk çağında görülen alerjilerin büyük bir kısmı yetişkinlik döneminde kendiliğinden iyileşmektedir ve hastalığın en önemli tedavisi alerjenden uzak durmaktır. Ancak ne yazık ki bu her zaman mümkün değildir bu sebeple alerji tedavisin kullanılan ilaçlar şunlar olmaktadır:

Alerjene özgü tedaviler,

Kontrol edici ilaçlar,

Kortizon ilaçlar,

Kurtarıcı ilaçlar,

Diğer ilaçlar.