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    HaberlerEbeveyn Haberleri En çok sevilen 5 ninni
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    30.09.2020 - 12:07 |

    En çok sevilen 5 ninni

    Bebeğinizi uyuturken ona ninni söylemek istiyorsunuz ama repertuarınız çok mu kısıtlı. O halde sizin için hazırladığımız ninnilere göz atabilirsiniz.

    En çok sevilen 5 ninni

    DANALI BEBEK

    Dandini dandini danalı bebek

    Mini mini elleri kınalı bebek

    Annesi babası çok sever

    Uyur büyür nazlı bebek

    Dandini dandini dastana

    Danalar girmiş bostana

    Kov bostancı danayı

    Yemesin lahanayı

    Dandini dandini danadan

    Bir ay doğmuş anadan

    Kaçınmamış yaradan

    Mevlam korusun nazardan

     

    ATEM TUTEM BEN SENİ

    Hop hopun olsun oğlum

    Gül topun olsun oğlum

    Sıralı kavak dibinde

    Toyluğun olsun oğlum

    Ev süpüre toz ede

    Hamama gider naz ede

    El ayağı kir içinde

    Yıkamam diye naz ede

    Atem tutem men seni

    Şekere gatem men seni

    Akşam baben gelende

    Önüne atem men seni

     

    YAĞMUR YAĞAR SERE SERPE

    Yağmur yağar sere serpe

    Kulağında elmas küpe

    Uyuturum kızımı koklaya öpe

    Eeeee, eeee, ninni

    Ninni benim nazlı kızım sana ninni

    Yağmur yağar lüle lüle

    Oğlum sana güle güle

    Ter bıyığını sile sile

    Eeeee, eeee, ninni

    Ninni benim güzel oğlum sana ninni

     

    FIŞ FIŞ KAYIKÇI

    Fış fış kayıkçı

    Kayıkçının küreği

    Hop hop eder yüreği

    Akşama fincan böreği

    Yavrum yesin büyüsün

    Tıpış tıpış yürüsün

    Fış fış kayıkçı

    Kayıkçıya gidelim

    Kayığına binelim

    Denizlerde gezelim

    Akşam eve gidelim

    Balıkları yiyelim

    Eee Eeee Eee Eee

    Pışş Pışş Pışşşşş Pışş

     

    DANDİNİ DANDİNİ DASTANA

    Danalar girmiş bostana

    Kov bostancı danayı

    Yemesin lahanayı nenni

    Eeee…Eeeee…Eeee…

    Biner atın iyisine

    Düşer yolun kıyısına

    Haber verin dayısına

    Şeker alsın kuzusuna nenni

    Eeee…Eeeee…Eeee…

     

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