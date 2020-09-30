En çok sevilen 5 ninni
Bebeğinizi uyuturken ona ninni söylemek istiyorsunuz ama repertuarınız çok mu kısıtlı. O halde sizin için hazırladığımız ninnilere göz atabilirsiniz.
DANALI BEBEK
Dandini dandini danalı bebek
Mini mini elleri kınalı bebek
Annesi babası çok sever
Uyur büyür nazlı bebek
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Dandini dandini danadan
Bir ay doğmuş anadan
Kaçınmamış yaradan
Mevlam korusun nazardan
ATEM TUTEM BEN SENİ
Hop hopun olsun oğlum
Gül topun olsun oğlum
Sıralı kavak dibinde
Toyluğun olsun oğlum
Ev süpüre toz ede
Hamama gider naz ede
El ayağı kir içinde
Yıkamam diye naz ede
Atem tutem men seni
Şekere gatem men seni
Akşam baben gelende
Önüne atem men seni
YAĞMUR YAĞAR SERE SERPE
Kulağında elmas küpe
Uyuturum kızımı koklaya öpe
Eeeee, eeee, ninni
Ninni benim nazlı kızım sana ninni
Yağmur yağar lüle lüle
Oğlum sana güle güle
Ter bıyığını sile sile
Eeeee, eeee, ninni
Ninni benim güzel oğlum sana ninni
FIŞ FIŞ KAYIKÇI
Kayıkçının küreği
Hop hop eder yüreği
Akşama fincan böreği
Yavrum yesin büyüsün
Tıpış tıpış yürüsün
Fış fış kayıkçı
Kayıkçıya gidelim
Kayığına binelim
Denizlerde gezelim
Akşam eve gidelim
Balıkları yiyelim
Eee Eeee Eee Eee
Pışş Pışş Pışşşşş Pışş
DANDİNİ DANDİNİ DASTANA
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı nenni
Eeee…Eeeee…Eeee…
Biner atın iyisine
Düşer yolun kıyısına
Haber verin dayısına
Şeker alsın kuzusuna nenni
Eeee…Eeeee…Eeee…