Öğrenci, öğretmenin “neyi nasıl yaptığını” modelliyor

Çocuğun hayatındaki en önemli üç donenin aile, okul ve arkadaşları olduğunun öneminin altını çizen Damla Kunç Koçman, “Bu üç doneyi çaprazladığımızda sosyal olarak çocuğu analiz edebiliyoruz. Çocuğun hayatındaki ilk öğretmen her ne kadar anne baba olsa da ebeveynin bir eğitimci gibi davranmasını beklemek çocuğun gelişim süreci için doğru bir yaklaşım değil. Pedagojik bilgisi olmayan ve çocuğuna proje gibi bakan ebeveynler çocuğunda bıraktığı hasarı fark etmeyebiliyor. Davranış bilimleri ile ilgili yapılan çalışmalar öğrencilerin öğretmenin tutum ve davranışlarından etkilendiğini göstermektedir. Bu sebeple, velilerin çocuğun gelişimi için doğru yönlendirilmesinde öğretmenler büyük bir öneme sahip. Öğretmenin çalışkanlığı, özenli ve düzenli olması, öğrenci davranışlarını ve sınıfın öğrenme ortamını da etkiliyor. Çoğu zaman öğrenci, öğretmenin ne söylediğinden çok “ne yaptığı ve nasıl yaptığını” modelliyor. Bu nedenle öğretmenlerin çocuklara rol model olmadaki etkisi büyük.” dedi.

Pandemi sürecinde ve bundan sonraki süreçte öğrencilerin ve öğretmenlerin nasıl etkilendiğini, öğretmenlerin nasıl bir yol haritası çizmesi gerektiğini ve ailelerin öğretmenlere nasıl destek olabileceğini analiz eden Koçman, önemli bilgiler verdi:

Pandemi ile eğitim sistemi değişiyor

“Sosyal sistemler, insanlar ve insanlar arası etkileşimden oluşur. Öğretmenler pandemi öncesi sınıf iklimini uygun hale getirmek ve bu iklimi sürdürmek için öğrencilerin kendilerini güvende hissettikleri, tehdit, korku ve kaygının olmadığı bir ortam oluşturuyordu. Şu anda sınıf iklimi ve ortamı sanal odalarda gerçekleştiriliyor. Pandemi ile eğitim sistemi değişiyor. Bu değişimin uygulayıcıları ise öğretmenler olacak. Birinci sınıflar harfleri ve sesleri canlı eğitimler ile öğrenecekler.

Mesleğine aşık olan insan odaklı öğretmenlere ihtiyaç olacak

Eğitimde seyreltilmiş müfredata geçiş olacak. Yeni eğitim müfredatına ve teknolojik gelişmelere öğretmenlerin de adaptasyonu gerekecek. Canlı eğitim, yüz yüze eğitim süreleri arasında farklılıklar var. Kısa sürede seyreltilmiş müfredatın en etkili biçimde anlatılması için yeni öğretim metodlarına da geçiş olacak. Özellikle gelecek dünyasında kendini geliştirmeye açık, adaptasyon yeteneği olan koç/mentor becerilerine sahip öğretmenlerin meslekte devam edeceği görüşündeyim. Kendi donanımı ile markalaşan ve mesleğine aşık olan insan odaklı öğretmenlere ihtiyaç olacak.

Öğretmenler ne yapacağını bilmeden okullara dönüş yaptı

Belirsizlik ortamı öğretmenleri de kaygılandırdı. Kronik rahatsızlığı olan öğretmenler de görevinin başında. Programlar net değil, öğretmenler ne yapacağını bilmeden okullara dönüş yaptı. Bütün bu olanlar öğretim boyutunun dışında öğretmenlerin de ruh sağlığını etkiledi. Toplum olarak “empati” kurmayı geliştirmek, veliler ve öğrencilerle birlikte öğretmenlere de destek olmak şart. Ayrıca, geçirdiğimiz süreç nedeniyle öğretmenler ile daha çok işbirliğine ihtiyaç var. Bazen ebeveynin gördüğü çocuk ile okulun gördüğü çocuk aynı olmayabiliyor. Bu nedenle, öğretmenin görüşleri tarafsız gözle veliler tarafından dinlenmeli ve çocuklara yön vermede öğretmenle ortak akıl geliştirmeli.

Farklılaşan sistemde başarma hakkını çocuğuna vermeyen ebeveynler dikkat

Ayrıca, bu dönemin hepimize sabırlı olmayı öğreteceği düşüncesindeyim. Veliler yaşadıkları panik yüzünden evde eğitime yönlendiler. Çocuğunun çalışma konusunda öz disiplinini sağlayamayan kuralları ve sınırları net olmayan ebeveynler çocuğuna özel ders aldırıyordu. Bu sisteme alışan çocuk ise öğrenimde de hazıra konuyordu. Kendi çabası ile başarmanın tadına kendi varamayan çocuk daha da isteksizleşiyordu. Pandemi ile farklılaşan sistemde başarma hakkını çocuğuna vermeyen ebeveynler bu dönemdeki davranışlarına daha fazla dikkat etmeli. Ebeveyn olarak çocuklarına rehberlik edebilecek düzeyde her yönden bilgilerini artırmalı ve kendilerini tanımalılar. Çünkü insan yaşadığı her ilişkide anne babası ile olan boşlukları tamamlamak ister. Bu nedenle, çocukların büyürken bilinçli ebeveynler tarafından yetiştirilmesi kıymetlidir.

Ödevleri öğrenci kendi yapmalı

Öğretmenin doğru ölçüm yapabilmesi ve çocuklarınızı nereden destekleyeceğini görebilmesi için ödevleri öğrenci kendi yapmalı. Veliler çocuğunu eğitim ile ilgili sorumlulukları yerine getirmesi için desteklemeli ancak onun yerine ödevleri yapmamalı. Bilgisayar başında eğitime başlangıç yapan küçük yaş gruplarında güvenli mesafede duran veli çocuk hazır olduğunda onu tek başına da bırakabilmeli. Sürekli kontrolü kendi elinde tutmamalı, gözlemleyen gerektiğinde dahil olan olabilmeli. Öğretmen ile işbirliği yaparak çocuğunun başarabileceğine olan inancını ve özgüvenini artırmalı.