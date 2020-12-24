Rsv Virüsü Nedir, Belirtileri Nelerdir? Rsv Kaç Günde Geçer, Tekrarlayıcı Mıdır?

İnsan elinde yarım saatten fazla hayatta kalabilen rsv virüsü temas edilen birçok farklı yerden bulaşabilmektedir. Respiratuvar sinsiyal virüs olarak da bilinen rsv virüsü, dikkate alınması ve ciddi şekilde tedavi edilmesi gereken önemli rahatsızlıklar arasında gelir.



RSV Virüsü Nedir?



Bebeklerden yetişkinlere kadar kapı kolları veya akla gelebilecek birçok farklı yerden bulaşan rsv bir virüstür. Özellikle grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlerle ortaya çıkar. Ancak zamanında tedavi yöntemleri ele alınmadığı takdirde, rsv virüsü kısa süre içerisinde akciğerlere kadar inebiliyor. Böylece akut solunum yolu hastalığına sebep olabilen ciddi rahatsızlıklar içerisinde yer alır. Özellikle bebeklerin bünyesi zayıf olduğu için çok daha etkili bir virüs olarak ön plana çıkıyor.



RSV Virüsü Belirtileri Nelerdir?



Grip ve Nezleye benzer bulgular ışığı altında bebeklerde rsv virüsü farklı belirtiler ön plana çıkarır. Bu durum hem prematüre doğanlarda hem de normal doğum üzerinden tüm bebeklerde ortak şekilde gerçekleşir.



- Huzursuzluk

- Beslenme sorunları

- Sık nefes alma

- Düzensiz solunum



Daha çok enfekte salgılar ile beraber uzak ya da yakın temas üzerinden de bulaşan rsv virüsü, yukarıda verilen belirtileri bebeklerde ortaya çıkarır. Bu tür durumlar söz konusu olduğu zaman en kısa sürede mutlaka uzman bir doktora başvurarak, gerekli tedavi yöntemleri ele alınması büyük öneme sahiptir.



RSV Kaç Günde Geçer?



Daha çok ilaç tedavisi üzerinden ele alınan rsv virüs tedavisi, yaklaşık olarak 5 ay boyunca devam eder. 30 günde bir uygulanacak olan tedavi ile beraber toplamda 5 defa gerçekleştirilir. Özellikle kalp sağlığı ile beraber alt solunum yolu enfeksiyonu ya da akciğer hastalıklarını önlemek için mutlaka zamanında ve düzenli şekilde tedavi gerçekleşmesi gerekir.



RSV Kaç Tekrarlayıcı mıdır?



2 yaşından küçük olan çocukların büyük bir çoğunluğu mutlaka rsv virüsü ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu hastalığın hayat boyu enfeksiyonu ise belirli aralıklarla tekrarlar. Yani ileriki yaşlarda rsv virüsü sık olarak görülebilmektedir. Böyle durumlarda belirtiler ön plana çıktığı vakit hemen doktora başvurmak en önemli husustur. Böylece virüsün getireceği ciddi hasarlara ve zararları önleme şansı sağlanır.