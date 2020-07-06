En güzel kahvaltı menüleri burada!

Kedi ve fare suratlı kahvaltı

Çok eğlenceli görünüyor değil mi? Üstelik hazırlaması da çok kolay. Önce bir tost ekmeğini tost makinesinde ısıt. Havuç, salatalık ve kaşar peyniri ile fotoğraftaki gibi yüzünü yap. Bunu yaparken annenden yardım alabilirsin. Ağzını da zeytin ezmesi ile çizebilirsin.

Yanındaki fare için önce bir yumurta haşlamalısın. Yumurta iyice haşlandıktan sonra fotoğraftaki gibi kesip süsleyebilirsin. Çörek otu ile gözlerini, havuçlarla da kulaklarını yapabilirsin. Bunu yaparken farklı yüz ifadeleri de yapabilirsin. Hepsi, senin yaratıcılığa kalmış.

Yulaf köpeği ve sütlü sağlıklı kahvaltı

Hem sağlıklı hem de görüntüsü çok eğlenceli bir alternatif bu. Önce yulaf kepeği ve sütü ocakta pişir. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan al ve ılındıktan sonra içine bal ekle. Sonra da muz, elma, yaban mersini ve çilekle istediğin gibi yüz yap. Burada da yaratıcılığını kullanıp eğlenceli bir kahvaltı hazırlayabilirsin.