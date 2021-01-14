14.01.2021 - 17:23 |
Komşu Komşu Tekerlemesi: Komşu komşu huu! Oğlun geldi mi? Ne getirdi?…
Sana bir önerimiz var! Bu tekerlemeyi bir arkadaşınla ezberle ve bir satırı sen, bir satırı arkadaşına söylet. Her defasında hızlanın ve hata yapana eksi bir puan verin. Çok eğlenceli olacağına eminiz.
-Komşu komşu
-Hu, hu!
-Oğlun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-İnci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Başka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-Ağaca çıktı
-Ağaç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya düştü.
-Su nerede?
-İnek içti.
-İnek nerede?
-Dağa kaçtı.
-Dağ nerede?
-Yandı, bitti kül oldu.