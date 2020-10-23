Ekim kitap önerileri
Yepyeni kitap önerileriyle karşındayız. İşte Ekim ayında okuyabileceğin kitaplar!
Önerdiğimiz kitaplar arasından dilediğini seçebilir, kütüphanende onlara yer açabilirsin.
1. Elif Asla Yabancılarla Gitmez
Elif, bir gün farklı bir yoldan eve dönmek zorunda kalır. Bu yolda giderken karşısına tanımadığı bir adam çıkar. Ona yardım edeceğini söyler ama o adam yabancıdır. Devamı kitabın renkli sayfalarında seni bekliyor.
Yazar
Liane Schneider
Çizer
Anette Steinhauer
Yayınevi
Türkiye İş Bankası Yayınları
2. Bu Kitabı Yalama
Etrafımızda milyonlarca bakteri ve mikrop olduğunu biliyor musun? Peki, onları görmeden dokunduğunun farkında mısın? Bu kitapta onlara yakından bakacak ve çok eğleneceksin.
Yazar
Idan Ben-Barak
Çizer
Julian Frost
Yayınevi
Tudem Yayın Grubu, Uçanbalık
3. Soso’nun Kompost Kitabı
Toklar Apartmanı’nın arka bahçesinde yaşayan solucan Soso’nun hayatına yakından bakacağın bu kitapta, aynı zamanda geri dönüşüm ve doğaya karşı nasıl faydalı olabileceğini öğreneceksin.
Yazar
Sima Özkan
Çizer
Orhan Ata
Yayınevi
Paraşüt Kitap
4. En Çok Hangimizi Seviyorsun
Sence bir anne ayı ve üç yavrusu var bu kitapta. Sence anne ayı en çok hangisini seviyor? Cevabını kitapta bulacaksın.
Yazar
Sam McBratney
Çizer
Anita Jeram
Yayınevi
Tudem Yayın Grubu, Uçanbalık