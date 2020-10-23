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23.10.2020 - 12:08 |

Ekim kitap önerileri

Yepyeni kitap önerileriyle karşındayız. İşte Ekim ayında okuyabileceğin kitaplar!

Ekim kitap önerileri

Önerdiğimiz kitaplar arasından dilediğini seçebilir, kütüphanende onlara yer açabilirsin.

 

Ekim kitap önerileri

1. Elif Asla Yabancılarla Gitmez

Elif, bir gün farklı bir yoldan eve dönmek zorunda kalır. Bu yolda giderken karşısına tanımadığı bir adam çıkar. Ona yardım edeceğini söyler ama o adam yabancıdır. Devamı kitabın renkli sayfalarında seni bekliyor.

Yazar

Liane Schneider

Çizer

Anette Steinhauer

Yayınevi

Türkiye İş Bankası Yayınları

 

Ekim kitap önerileri

2. Bu Kitabı Yalama

Etrafımızda milyonlarca bakteri ve mikrop olduğunu biliyor musun? Peki, onları görmeden dokunduğunun farkında mısın? Bu kitapta onlara yakından bakacak ve çok eğleneceksin.

Yazar

Idan Ben-Barak

Çizer

Julian Frost

Yayınevi

Tudem Yayın Grubu, Uçanbalık

 

Ekim kitap önerileri

3. Soso’nun Kompost Kitabı

Toklar Apartmanı’nın arka bahçesinde yaşayan solucan Soso’nun hayatına yakından bakacağın bu kitapta, aynı zamanda geri dönüşüm ve doğaya karşı nasıl faydalı olabileceğini öğreneceksin.

Yazar

Sima Özkan

Çizer

Orhan Ata

Yayınevi

Paraşüt Kitap

 

Ekim kitap önerileri

4. En Çok Hangimizi Seviyorsun

Sence bir anne ayı ve üç yavrusu var bu kitapta. Sence anne ayı en çok hangisini seviyor? Cevabını kitapta bulacaksın.

Yazar

Sam McBratney

Çizer

Anita Jeram

Yayınevi

Tudem Yayın Grubu, Uçanbalık

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