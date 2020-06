Haziran ayı kitap önerilerimiz

Birbirinden Güzel Kitaplar Burada!

1. Canavarlar Bile Dişlerini Fırçalar





Kitapta neler anlatılıyor?

Dişlerini fırçalıyor musun? Diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu biliyorsun değil mi? Bu kitapta da dişlerini fırçalamak istemeyen küçük bir kızın başından geçenler anlatılıyor. Üstelik canavarların bile dişlerini fırçaladığı çok eğlenceli bir dünyada geçiyor hikaye.

Yayınevi

Bilgi Yayınevi

Bu kitabı kim yazmış?

Bu güzel hikayenin yazarı Jessica Martinello. İçerideki ilginç ve eğlenceli çizimler de Grègorie Mabire tarafından yapılmış. Sana bir öneri! Eğer bu kitabı ve çizimleri çok beğenirsen yazarı ve çizeri bir yere not et. Böylece yeni çıkan kitaplarını takip edebilirsin. Hatta bir takip defteri alabilir, her okuduğun kitapla ilgili aklında kalanları ona not edebilirsin.

2. Küçük Kerevit





Peki, ne anlatıyor bu kitap?

Tatlı su ıstakozu olarak da bilinen kerevit, kahramanımız bu kitapta. Küçük kerevit, büyürken ve kendini keşfederken içindeki yaşadığı sürüden farklı hareket etmeye başlıyor. Bunu yaparken de başına bir sürü şey geliyor.

Yayınevi

Can Yayınları

Kitabın yazarı ve çizeri

Bu kitabın da yazarı yabancı. Gianni Rodari tarafından yazılan kitabı, Viola Sgarbi çizmiş. “Renkli ve eğlenceli bir hikayeye hazırım!” diyorsan hemen bu kitabı okumaya başla.

3. Odadaki Hayalet





Kitapta neler oluyor?

Hayalet diye bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz ama kitap kahramanımız Defne bu konuda biraz şüpheli. Tatil için gittikleri evde gizemli şeyler olduğunu düşünüp biraz tedirgin olmuş. Bakalım Defne’nin başına neler gelecek.

Yayınevi

Tudem Yayınları

Kitabın yazarı ve çizeri

Philippa Pearce’in hayal dünyasından çıkan bu hikayeyi Cate James resimlemiş ve ortaya çok güzel bir kitap çıkmış.