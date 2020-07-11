En unutulmaz hediye “sesiniz”

Her özel gün öncesi bir telaş sarar içimizi. Hediye olarak “Ne alacağım?”, “Ne yapacağım?” diye... Peki o unutulmaz olmasını istediğimiz hediye neden kendi sesimiz olmasın? Müziğin birleştirici gücüne inananlardansanız, akademisyen ve ses sanatçısı Cenk Yüksel’in kurduğu enozelsarkım.com ile kutlamalarınızı unutulmaz hale getirebilirsiniz. Yüksel’in uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü yeni hediye platformuyla düğün, evlilik teklifi, doğum günü, mezuniyet, babyshower ya da sizin için özel herhangi bir gün için seslendirdiğiniz şarkı profesyonel bir ekip tarafından single olarak hazırlanıyor. Daha sonra şarkıyı özel gününüzde davetlilerinize kliple birlikte sunmanıza ve isterseniz bunu dijital mecralarda yayınlamanıza fırsat veriyor.

En az bir ay önceden çalışmalar başlıyor

Kısa süre önce “Herkes şarkı söyleyebilir” mottosuyla yola çıktıklarını söyleyen Cenk Yüksel, “Son yıllarda büyük meblağlar verilerek alınan hediyelerin önemi kalmadı. İnsanlar sevdiklerine kalıcı ve özel armağanlar sunmak istiyor. Sürekli arayış içinde olanlar için kendi firmam purpleandmore ile müzik ve hediyeyi bir araya getirdik. Bu şekilde hem siz hem sevdikleriniz mutlu oluyor” diyor. Çok sayıda paketin sunulduğu platformda ilk aşama tanışma toplantısıyla başlıyor. Ne istenildiğine dair bir yol haritası çiziliyor. Burada ilk ve en önemli adım; ne kadar zamanınızın olduğu. Altı ay önceden de üç hafta önceden de başvuranlar oluyormuş. Eğer zamanınız az ise, daha yoğun bir tempoya girmeniz gerekiyor. O açıdan en az bir aylık döneme ihtiyaç var. “Benim sesim kötü” demeyi aklınızdan bile geçirmeyin. İnsanların en çok bu noktada çekindiğini söyleyen Yüksel, “Bu cümleyi size kim kurdu dediğimizde ‘Arkadaşlarım’ yanıtını alıyoruz. Profesyonel biri dışında kimsenin sözüne kulak asmayın. Herkes şarkı söyleyebilir. En ufak müzik kulağınız olması yeterli” diyerek, vokal koçluğu eğitimlerinin bu amaçla verildiğini söylüyor.















İsterseniz tüm dünya sesinizi duyabilir

İkinci adım ise hangi şarkıyı seslendirmek istediğinizle ilgili. Bilinen ve hakları alınmış bir şarkıyı karşınızdaki kişiye özel sözlerle okumak ya da tamamen ona özel bestelenen bir parçayı seslendirmek, tercih sizin. Aranje çalışmasını en iyi şekilde gerçekleştirmek için en az 4 kez şan dersi veriliyor. Aranjesi tamamlanan şarkıların canlı enstrüman kayıtları yapılıyor ve okumalar gerçekleştirilip en son mix mastering aşamasından geçiyor. Böylece sunuma hazır hale geliyor. Tabii bu süreçlerin hepsinin görsel manada da kayıt altına alınması ve şarkı hazırlıklarının istenirse backstage video haline getirilmesi de söz konusu.

İstanbul veya yurt dışından bu hizmeti almak isteyenler için de, teknolojik imkanlar kullanılarak skype gibi platformlar üzerinden çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ancak kayıt aşamasında İstanbul’a gelmeleri isteniyor. Uluslararası dijital dağıtımcı Believe ile anlaşması olan firma, tamamlanmış klibinizi tüm dünyaya sunma imkanı da veriyor. Eğlence ve hediye olsun diye hazırladığınız klip, bu anlamda belki de dünyanın dört bir yanına sesinizi duyurma imkanı da sunuyor. YouTube’da yayınlanan videonuzun beğeni oranına göre başta ödediğiniz rakamı da geri alma, hatta daha fazlasını da kazanmanız da mümkün diğer yandan.















İlk dans şarkısı

Cenk Yüksel, en çok talebin gelin damat adaylarından geldiğini söylüyor. İlk dans şarkılarını beraber seslendirmek isteyenler ya da eşine sürpriz yapmayı arzu eden damat adaylarının kapılarını daha sıklıkla çaldığını anlatan Yüksel, “İnsanlar özellikle düğünlerinde her şeyin kendilerine özel olmasını istiyor” diyor.