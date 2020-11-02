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02.11.2020 - 07:00 |

100 yıl sonra yeniden rastlandı

Nesli tükenmekte olan bir bukalemun türü, bir asır sonra yeniden ortaya çıktı. Madagaskar’da keşfe çıkan bir grup araştırmacı, en son 100 yıl önce görülen Voeltzkow bukalemununu görüntülemeyi başardı. Alman ve Madagaskarlı uzmanlardan oluşan ekip, Afrika adasının kuzeydoğusundaki keşiflerinde, türü tehlike altındaki bukalemunun birden fazla örneğine rastladı.

100 yıl sonra yeniden rastlandı

Genetik haritası çıkarılan hayvanın en yakın türünün Labord bukalemunu olduğu tespit edildi. Araştırmalar, bu iki türün Madagaskar’da, yağış döneminde ve sadece bir kaç ay yaşayabildiğini gösteriyor. Daha önce hiçbir formatta belgelenemeyen Voeltzkow türünün dişileri ile ilgili de bilgi toplayan bilim insanları, dişi bukalemunların gebelikte, karşı cinsle karşılaştığında veya stres altındayken rengarenk olduğunu söylüyor. Uzmanlar, ormanların yok olmasının bu tür canlıların nesli için büyük bir risk oluşturduğunu hatırlatıyor.

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