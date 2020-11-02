100 yıl sonra yeniden rastlandı

Genetik haritası çıkarılan hayvanın en yakın türünün Labord bukalemunu olduğu tespit edildi. Araştırmalar, bu iki türün Madagaskar’da, yağış döneminde ve sadece bir kaç ay yaşayabildiğini gösteriyor. Daha önce hiçbir formatta belgelenemeyen Voeltzkow türünün dişileri ile ilgili de bilgi toplayan bilim insanları, dişi bukalemunların gebelikte, karşı cinsle karşılaştığında veya stres altındayken rengarenk olduğunu söylüyor. Uzmanlar, ormanların yok olmasının bu tür canlıların nesli için büyük bir risk oluşturduğunu hatırlatıyor.