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11.03.2020 - 15:12 |

103 yaşındaki kadın 6 günde corona virüsünü yendi

Corona virüsünün çıkış noktası olan Çin'in Wuhan kentinde yaşayan ve virüse yakalanan 103 yaşında bir kadın, altı günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

103 yaşındaki kadın 6 günde corona virüsünü yendi

Dünya çapında yayılan corona virüsü salgınının çıkış yeri olarak bilinen Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde corona virüsüne yakalanan 103 yaşında Zhang Guangfen adındaki kadın, 6 günlük tedavinin ardından iyileşti.

Zhang, şimdiye iyileşen en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçti. Daha önce 101 yaşında bir hasta iyileşmişti.

Zhang tedavi eden doktor Zeng Yulan, 103 yaşındaki kadının başka bir hastalığı olmadığından dolayı hızlı bir şekilde iyileştiğini söyledi.

1 Mart’ta hastaneye kaldırılan Zhang, durumu kritikti ve zar zor iletişim kurabiliyordu.

103 yaşındaki kadın 6 günde corona virüsünü yendi

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