MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili şaşkına çevirdi!
ABONE OL
22.12.2020 - 09:25 | | AA

57 bin yıllık kurt yavrusu fosili şaşkına çevirdi!

Fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğu bildirildi.

57 bin yıllık kurt yavrusu fosili şaşkına çevirdi!

Kanada’nın Yukon eyaletinde, madencilerin çalıştıkları altın madeninde buldukları 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili, araştırmacıları şaşırttı.

Yukon'daki maden ocağında 2016 yılında bulunan fosile dair bazı bulguları ilk kez paylaşan bilim ekibi, fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğunu ifade etti.

Current Biology isimli bilimsel derginin son sayısında yayımlanan araştırmanın başyazarı paleontolog Julie Meachen, 57 bin yıl yaşındaki hayvan fosili için "Bu çağın şimdiye kadar bulunan en eksiksiz mumyalanmış gri kurdu. O kadar eksiksiz ve o kadar sağlam ki kürkü bile var. Her şeyi yerinde. İç organları bile sağlam. Derisi, kürkü ve organları olan bir hayvandan, kemiklerden öğrenebileceğimizden çok daha fazlasını öğrenebiliriz. Ondan tüm bu ayrıntıları alabilmemiz inanılmaz." ifadelerini kullandı.

Buz çağında yaşadığı belirlenen hayvanın fosiline, Yukon bölgesi yerlilerinin kullandığı Han dilinde “kurt” anlamına gelen “Zhur” adı verildi.

Araştırma ekibi, çeşitli testler ve analizler yoluyla kurt yavrusunun ininde öldüğünde sadece yedi haftalık olduğunu belirleyebildi. Bilim ekibi, genetik testler sonucunda da kurdun bugün Kuzey Amerika'da bulunan kurtlarla benzerliğinin olmadığını saptadı.

Araştırma ekibinden paleontolog Grant Zazula, "Zhur’un Avrupa'daki buzul çağı kurtlarıyla çok yakın akraba olduğunu gördük. Bu gerçekten ilginç çünkü bu bize Kuzey Amerika'da buzul çağının sonunda gri kurtlarla birlikte büyük bir nüfus değişikliği olduğunu söylüyor." değerlendirmesini yaptı.

Bilim ekibi, küçük kurdun son yemeğinin beklenilenin aksine bir bizon veya geyik değil balık olduğunu kaydetti.

Zhur, Yukon eyaletinin başkenti Whitehorse’daki Beringia Müzesi’nde sergileniyor.

İstanbul'da dev operasyon! Ölüm kitleri ele geçirildiİstanbul Bayrampaşa’da düzenlenen operasyonda, yüzlerce şişe içerisinde ‘tıbbi amaçlı’ ve ‘tarım amaçlı’ etil alkol ele geçirildi. Çete üyelerinin bu ürünleri sahte içkiye dönüştürmek için özel olarak kit geliştirdikleri belirlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bohçacı kılığında eve girdi, yatak odasından tabanca çaldı

Bohçacı kılığında eve girdi, yatak odasından tabanca çaldı

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

4 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı!

4 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet