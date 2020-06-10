MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'yi sallayan bomba iddia! Trump çok kızdı ve...
ABONE OL
10.06.2020 - 00:18 | | AA

ABD'yi sallayan bomba iddia! Trump çok kızdı ve...

Gelen son dakika haberlerine göre; ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in ülkedeki gösterilere karşı askeri sokağa indirme fikrini desteklemediğini söylemesinin, Başkan Donald Trump'ı çok kızdırdığı ve Esper'i görevden almanın eşiğine getirdiği ileri sürüldü.

ABD'yi sallayan bomba iddia! Trump çok kızdı ve...

 

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Esper'in ülkedeki protesto olaylarına karşı askeri güç kullanılması fikrine katılmadığını beyan etmesinin Trump ile Esper arasında ''derin uçuruma'' yol açtığı iddia edildi.

Haberde, Trump'ın, Esper'i görevden almaya çok yakın olduğu ancak danışmanları ve Kongre üyeleriyle yaptığı görüşme sonrasında bu düşüncesinden vazgeçtiği belirtildi.

Danışmanların ve Trump'a yakın isimlerin, askeri sokağa indirme fikrinin neden olduğu tartışmaların ortasında Esper'in görevden alınmasının hükümetin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirebileceği uyarısında bulunduğu öne sürüldü.

Esper'in ise bu duruma hazırlıklı olduğu ve istifa mektubunu yazdığı iddia edildi.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un Minnesota'da gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüşünce Trump, başta başkent Washington olmak üzere birçok eyalette askeri güç kullanma tehdidinde bulunmuştu.

Ulusal Muhafızların yanı sıra Pentagon 82'inci Hava İndirme Tümeni ve 10'uncu Dağ Tümeninden 1600 asker Washington yakınlarındaki üslere konuşlandırılmıştı.

Trump'ın ülkedeki olaylara karşı askeri güç kullanma tehdidi tartışmalara neden olunca Esper, askeri gücün sokağa inmesi taraftarı olmadığını belirtmişti.

Caddebostan Sahili bu akşam da kalabalıkNormalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Caddebostan Sahili'nde bu akşam da kalabalıktı. Sahilde yoğunluk oluşturan gençler hem yeşillik alanlarda oturdu hem de canlı müzik dinledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

THY, Ukrayna'daki Türkler için tahliye uçuşu düzenledi

THY, Ukrayna'daki Türkler için tahliye uçuşu düzenledi

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Asker uğurlamasında yine aynı manzara! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Asker uğurlamasında yine aynı manzara! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar

Sıradaki Haber