Çin’de dönen salıncak kazası: 16 yaralı

Xinhua ajansının haberine göre, eyaletin Şaoyang ilçesinde bulunan parkta dönen salıncak yavaşlayarak alçalırken koltuklar yere çakıldı.
"Mekanik arıza" nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada, koltuklarda oturanların bazıları savruldu.
Kazada 3’ünün durumu ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken parkın faaliyeti durduruldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bahçelievler’de dehşet! Sokak ortasında kadına tokat attıİstanbul Bahçelievler’de sokak ortasında yaşanan olay kameralara böyle yansıdı. Otomobilden inen bir erkek, tartıştığı kadını sokak ortasında tokatladı. Olay sonrası kadın yaya olarak, erkek ise aracıyla olay yerinden ayrıldı.