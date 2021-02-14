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14.02.2021 - 13:30 | | AA

Çin’de dönen salıncak kazası: 16 yaralı

Çin’in Hunan eyaletindeki oyun parkında dönen salıncağın koltuklarının "mekanik arıza" nedeniyle yere çakılması sonucu 16 kişi yaralandı.

Çin’de dönen salıncak kazası: 16 yaralı

Xinhua ajansının haberine göre, eyaletin Şaoyang ilçesinde bulunan parkta dönen salıncak yavaşlayarak alçalırken koltuklar yere çakıldı.

"Mekanik arıza" nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada, koltuklarda oturanların bazıları savruldu.

Kazada 3’ünün durumu ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken parkın faaliyeti durduruldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

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