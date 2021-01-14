MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta' davası başladı
ABONE OL
14.01.2021 - 03:45 | | AA

İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta' davası başladı

İtalya’nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta"ya yönelik büyük mafya davası, Lamezia Terme kentinde ilk duruşmayla başladı.

İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta' davası başladı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, son 30 yılın en büyük mafya yargılamasında, güneydeki Kalabriya bölgesinin hakim suç örgütü "Ndrangheta"nın Vibo Valentia kentindeki klanlarının yerel yaşamı kontrol eden siyaset, devlet, ekonomi ve mason dünyasıyla bağlantıları araştırılacak.

Davanın yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenirken, 300'ü aşkın sanığın yargılanacağı belirtildi. Dava boyunca 600'ü aşkın avukat görev yapacak, 900'den fazla tanık da ifade verecek.

Davada savcılık makamına, ülkenin mafya ile mücadele konusunda uzman Katanzaro Cumhuriyet Başsavcısı Nicola Gratteri başkanlık yapıyor. Savcılık makamı sanıklara, "silah kaçakçılığı", "uyuşturucu kaçakçılığı", "cinayet" ve "organize suç örgütü üyesi" olmak gibi toplam 400 suçlama yöneltti.

Dava için Lamezia Terme kentinde bin kişilik yeni mahkeme salonu oluşturulurken, Kovid-19 salgını sebebiyle koltuklar arasına 2 metrelik mesafe konuldu.

Söz konusu dava, 1986 ile 1992 arasında Sicilya'daki hakim mafya örgütü "Cosa Nostra"ya yönelik 475 kişinin yargılandığı büyük davadan beri ülkede görülmeye başlanan en büyük mafya davası olma özelliğini taşıyor.

Ndrangheta'nın, Avrupa uyuşturucu ticaretinin kontrolü sayesinde yıllar içinde İtalya'nın en güçlü ve en zengin mafyası haline geldiği belirtiliyor. İtalyan güvenlik güçlerinin son yıllarda operasyonlarını sıklaştırdığı Kalabriya merkezli Ndrangheta'nın, Sicilya'daki Cosa Nostra'ya göre daha çözülemeyen, karmaşık bir yapıda olduğu ifade ediliyor.

    Sevgilisini bağlayıp evi ateşe verdiİstanbul Ataşehir'de Alev Y. adında bir kadın, sevgilisi Emre Y. tarafından elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandı. Emre Y., daha sonra sevgilisinin bulunduğu evi ateşe vererek kaçtı. Evde mahsur kalan Alev Y., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Y. yakalanarak gözaltına alındı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yok artık dedirten olay! Polis kapattı, 2 saat sonra tekrar açtılar

    Yok artık dedirten olay! Polis kapattı, 2 saat sonra tekrar açtılar

    Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

    Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

    AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

    AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

    Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza!

    Tahtaları yola saçarak ilerleyen kamyonun sürücüsüne ceza!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet