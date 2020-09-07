Kuzey Afrika Hakkında Bilgiler; Kuzey Afrika Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kuzey Afrika’da bir dizi İspanyol ve Portekiz mülkleri bulunmaktadır. Kuzey Afrika ülkeleri, Orta Doğu veya Batı Asya ile ortak bir etnik, kültürel ve dilsel kimliğe sahiptir. Kayıtlı tarihin başlangıcından beri Kuzeybatı Afrika’da Beriberiler yaşarken, Kuzey Afrika’nın doğu kısmı Mısırlılara ev sahipliği yapmıştır. MS 600’lü yıllar ve 1000’li yıllar arasında Ortadoğu’dan Araplar, bir Müslüman fetih dalgasıyla bölgeyi süpürmüşlerdir.



Kuzey Afrika Nerededir?



Afrika Kıtası’nın kuzey bölgesindedir.



Kuzey Afrika Nüfusu Ne Kadar?



2020 yılında toplam nüfus yaklaşık olarak 244,051,871 olarak kaydedilmiştir.



Kuzey Afrika’nın Başkenti Neresidir?



Kuzey Afrika’da günümüzde birden fazla devlet bulunmaktadır. Bunlar; Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır ve Sudan’dır. Bu devletlerin her birinin başkenti vardır. Sırasıyla başkentler Rabat, Cezayir, Tunus, Trablus, Kahire ve Hartum’dur.



Kuzey Afrika’nın Para Birimi Nedir?



Para birimi olarak Güney Afrika Rand’ı kullanılmaktadır. 1 Güney Afrika Randı yaklaşık olarak 0,43 Türk lirasına eşittir.



Kuzey Afrika’nın Resmi Dili Nedir?



Kuzey Afrika’daki devletlerde yaygın olarak Arapça, Berber, Çevaca ve İngilizce konuşulmaktadır.



Kuzey Afrika ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Kuzey Afrika’da bulunan devletlerin konumlarına göre saat farkı bir saat ile iki saat arasında değişiklik göstermektedir.



Kuzey Afrika ve Coğrafya



Kuzey Afrika’nın üç ana coğrafi özelliği vardır: güneyde Sahra Çölü, batıda Atlas Dağları ve doğuda Nil Nehri ve deltası. Atlas Dağları Cezayir, Fas ve Tunus’un çoğuna yayılmıştır. Bu dağlar aynı zamanda Güney Avrupa’nın büyük bir bölümünde de yer alan kıvrımlı dağ sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır. Bölgenin yüzde yetmiş beşinden fazlasını kaplayan Sahra Çölü ile karşılaşmadan önce güney ve doğuya çekilerek bir bozkır manzarası oluşturmaktadırlar.



En yüksek zirveler, pek çok karlı kaplı zirveye sahip olan güney-orta Fas’taki Yüksek Atlas sıradağındadır. Atlas Dağları’nın güneyi, dünyanın en büyük kum çölü olan Sahra Çölü’nün kurak ve çorak genişliğidir. Bazı bölgelerde çöl, wadis adı verilen düzensiz su yollarıyla kesilir. Bu su yolları yalnızca yağışlardan sonra akan, ancak genellikle kuru olan akarsulardır.



Sahra’nın başlıca yeryüzü şekilleri, bazen büyük kumullara dönüşen erginler ve büyük kum denizlerini içermektedir. Bunlara ek olarak, toprak veya kum içermeyen düz bir kayalık plato olan Hammada ve küçük taşlardan veya çakıllardan oluşan bir düzlük olan Reg de bu şekiller içerisindedir. Libya’nın sadece iki bölgesi çölün dışındadır. Nil Nehri ve kıyıları boyunca sulanan topraklar haricinde Mısır’ın da çoğu çölden oluşmaktadır. Nil Vadisi ülke boyunca uzanan dar ve verimli bir iplik oluşturmaktadır.



Kuzey Afrika ve Kültür



Mağrip ve Sahra bölgelerinin halkı Beriberi dilleri ve birkaç çeşit Arapça konuşur ve neredeyse tamamen İslam’ı izler. Arapça ve Beriberi dilleri, her ikisi de Afroasiatik dil ailesinin üyeleri olarak uzaktan ilişkilidir. Yıllar boyunca Beriberiler diğer kültürlerle olan temastan etkilenmişlerdir. Bu etkileşimde Yunanlılar, Fenikeliler, Mısırlılar, Romalılar, Vandallar, Araplar, Avrupalılar ve Afrikalılar rol oynamışlardır. Mağrip ve Sahra kültürleri bu nedenle yerli Beriberi, Arap ve Afrika’nın komşu bölgelerinden ve ötesinden unsurları birleştirmektedir.



Bunlara ek olarak, Sahra’da yerleşik vaha sakinleri ile göçebe Bedeviler ve Tuaregler arasındaki ayrım özellikle belirgindir. Kuzey Afrika’nın çeşitli halkları genellikle etno-dilbilimsel çizgilerle kategorize edilmektedir. Arap ve Beriberi kimliklerinin sıklıkla bütünleştiği Mağrip’te bu çizgiler bulanıklaşmaktadır.