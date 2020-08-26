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26.08.2020 - 13:41 | | İHA

Litvanya, Lukaşenko'ya ülkeye giriş yasağı koyuyor

Ülkede yaşanan protestoların ardından muhalifleri destekleyen Litvanya, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dahil 118 kişiye ülkeye giriş yasağı koymaya karar verdi.

Litvanya, Lukaşenko'ya ülkeye giriş yasağı koyuyor

Belarus’ta devlet başkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko’nun yeniden kazanmasının ardından ülkedeki muhalifler sokağa indi. Sokak çatışmalarının yaşandığı Belarus’ta muhalefeti destekleyen ve Lukaşenko’nun rakibi Svetlana Tikhanovskaya’yı ülkesinde koruyan Litvanya’dan yeni bir hamle geldi.

Lukaşenko’nun ülkedeki olaylardan sorumlu tuttuğu ülkelerden biri olan Litvanya yeni bir açıklama yaparak bazı kişilerin yaptırım listesine alındığını duyurdu.
Litvanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve kabinesinden toplam 118 kişi yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Buna göre, Lukaşenko dahil 118 kişiye Litvanya’ya giriş yasağı konulması ayrıca bu listeye dahil edilen kişilerin Litvanya’da ticaret yapması yasaklanması öngörülüyor. Bunlara ek olarak Litvanya bankalarında hesabı bulunanların hesaplarının dondurulacağı belirtildi. Listenin hükümet tarafından onaylanmasından sonra yaptırımların uygulanacağı duyuruldu.

Belarus’ta yaşanan sokak çatışmaları sırasında göstericilere aşırı güç uygulandığı gerekçesiyle 19 Ağustos’ta Litvanya 32 kişilik yaptırım listesi hazırlamış fakat bu liste onaylanmadan genişletilmesine karar verilmişti.

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