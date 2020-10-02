Neandertal geni varsa...

Neandertaller, 40 bin yıl önceye kadar yaşamış arkaik sapiens türü insan. “Nature” dergisinde yayımlanan araştırmada, taşıdıkları gen kümesi ile Kovid-19 virüsü bulaşmış ve solunum güçlüğü çekip, yüksek hastaneye kaldırılma riski taşıyan kişiler arasındaki bağlantı mercek altına alındı. Hugo Zeberg ve Svante Paabo isimli bilim insanları, muhtemelen Neandertaller’den gelen haplotiplerin (DNA dizisine verilen isim) Kovid-19’a yakalanma riskini artırdığı görüşüne vardı. Haplotip, Avrupa’da yaşayan nüfusun yüzde 16’sında, Güney Asya nüfusunun ise yarısında bulunurken, Afrika ve Doğu Asya’da yaşayanlarda pek görülmüyor. Zeberg ve Paabo, Bangladeş’te yaşayanların Neanderthal genine sahip olma oranının daha fazla olduğu ve bu ülkedeki insanların yüzde 63’ünün Haplotip DNA dizisi taşıdığı saptamasında bulunduktan sonra, kökü bu topraklardan gelenlerin Kovid-19’dan ölme riskinin iki misli daha fazla olduğu sonucuna vardı. Paabo, araştırmalarının, Neanderthal genini miras alanların Kovid-19 salgınından daha kötü etkilendiğini açıkça ortaya koyduğu görüşünü dile getirirdi.