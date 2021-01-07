Son dakika: ABD yangın yeri! Trump'a büyük şok

ABD'de yaşanan gelişmeleri canlı blogda anbean aktarıyoruz.

07.15 ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği ve 52 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

05.00 Washington Post gazetesi, bugün yayımladığı başyazısında anayasanın 25'inci maddesinin işletilerek, Başkan Trump'ın seçim mağlubiyetini kabul etmesinin ve taraftarlarını sürekli olarak kışkırtmasının akla hayale gelmeyecek sonuçlar doğurduğunu ve işleri Kongre binasına saldırı düzenlenmesine kadar götürdüğünü yazdı. Yazıda, "Bu isyana teşvik eyleminin tüm sorumluluğu görevde kaldığı süre boyunca ABD demokrasisine büyük bir tehdit oluşturacağını gösteren Başkan'a aittir. Trump görevden alınmalıdır" denildi.

04.00 Kongre baskını Beyaz Saray'da da depreme yol açtı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifalarını açıkladı.

Amerikan medyasına göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevlerini bırakabilir.

04.20 Trump yanlılarının işgalinin sona ermesinin ardından Joe Biden'ın kazandığı seçimlerin sonuçlarının Kongre tarafından tescil edileceği oturum yeniden başladı. Senato'daki oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, bunun Kongre için "kara bir gün" olduğunu söyledi.

03.02 Twitter, Başkan Trump'tan topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle üç mesajını kaldırmasını istediklerini ve 12 saatliğine hesabını kilitlediklerini açıkladı. Twitter, kaldırılması istenen mesajların silinmemesi halinde, hesabın kilitli kalmaya devam edeceğini söyledi.

02.40 ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, üyelere yolladığı mesajda, güvenliğin sağlanmasının ardından görüşmelere bu gece yeniden başlanması kararı aldıklarını söyledi. Pelosi, "Bu sorumluluğun bizi gecenin geç saatlerine kadar taşıyacağının hep farkındaydık. Gece uzun olabilir ancak gündemin daha kısa olacağını ve amacımıza ulaşacağımızı" umuyoruz dedi. Pelosi, Trump yanlısı göstericilerin Kongre binasını işgalini de "demokrasimize yönelik utanç verici bir saldırı" olarak tanımladı.

02.35 ABD Kongresi'nin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasının ardından polis, binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu.

02.23 ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Kongre binasında olaylar sırasında yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını bildirdi.

00.58 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu. Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kınıyorum." ifadesini kullanan Le Drian, ABD halkının iradesine ve oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

02.20 ABD'nin başkenti Washington'da Kongredeki olaylar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar (TSİ ile 02.00-14.00) uygulanacak.

00.41 AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Washington'daki olayları "ABD demokrasisine görülmemiş saldırı" şeklinde niteleyerek seçim sonucuna saygı çağrısı yaptı.

00.37 ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

00.26 ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.

00.25 Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini eleştirerek, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin." dedi.

00.14 Seçilmiş Başkan Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı. Biden, "Başkan Trump'ı televizyona çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasayı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

00.13 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Johnson, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı. Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.

00.10 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresindeki olayları "şoke edici" şeklinde nitelendirerek, "ABD başkanlık seçiminin sonucuna saygı duyulması" çağrısında bulundu. Stoltenberg, göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

23.00 Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.