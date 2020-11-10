Son dakika: Dünyada son haber... Ermenistan yenilgiyi kabul etti!

Dünyada son haber haline gelen Karabağ savaşına dair gelişmeleri, canlı blogda anbean aktarıyoruz.

18.40 : Ermenistan'daki 17 siyasi partiden oluşan Konsey Çarşamba günü Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda miting düzenlemek için bir bildiri yayınladı.

"Tarihimizin en utanç verici sayfası dün yazıldı" denilen açıklamada "Şu anda birliğe ve iç huzursuzlukların ve provokasyonların önlenmesine ihtiyacımız var." ifadelerine yer verildi.

15. 40 : Hamas, Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da varılan anlaşma sebebiyle tebrik ederken, Türkiye'nin desteğinden övgüyle söz etti. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın savaşarak elde ettiği zaferi ve topraklarını geri almasını tebrik ediyoruz. Bu tüm işgallerin doğal sonucudur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan halkının istikrara ve refaha kavuşmasını ümit ettiklerini belirten Zuhri, Türkiye'nin Azerbaycan'ın "haklı mücadelesinde arkasında durmasını" takdirle karşıladıklarını vurguladı.

15.15 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin ateşkes duyurusunu gördüklerini ve çatışmaların durmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Stano, "Şu anda ateşkesin sonuçlarını daha iyi anlamak için detayları değerlendiriyoruz." dedi.

14.30 : İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Vaizi, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, "İran, Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuk yapmasını ve iki tarafın ateşkesi kabul etmesini memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

13.20 : Putin, "Dağlık Karabağ'da çözüm için atılan adımların barışı sağlayacağını umuyorum" açıklamasında bulundu.

13.12 : Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başarısızlığını kabul etmek yerine, yenilginin acısını halkından çıkarmaya çalıştı. Paşinyan, Erivan sokaklarına dökülen vatandaşlarını tehdit ederek protestocuların en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. Ülkede dün geceden beri kaos hakimken, Paşinyan yaşanan eylemler sırasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını ileri sürdü.

13.03: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla kutladı.

12.45 : İşgalci Dağlık Karabağ yönetiminin hiçbir ülke tarafından tanınmayan siyasi lideri Arayik Harutyunyan, bu sabah yaptığı açıklamada imzalanan anlaşmanın iptal edilemez ve zorunlu olduğunu söyledi. Ancak işgalcilerin güvenlik konseyi sekreteri Samvel Babayan'ın Facebook sayfasında paylaştığı ifadeler, Ermenistan'daki büyük krizi ortaya çıkardı.

Babayan, Facebook hesabında anlaşmanın imzalanmasını engellemeye çalıştığını savunarak "Hain süreci durdurmak için meclise koştum ancak bu açıklama Harutyunyan'ın rızasıyla yapıldı" ifadesini kullandı. Rus basını, bu sabah Babayan'ın istifa ettiğini bildiriyor.

12.30 : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı zafere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar açıklamasında, "Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

12.20 : Rus basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, Karabağ'daki ateşkesin izlenmesi için Türk-Rus gözlem merkezi kurulmasını görüştüğünü duyurdu.

12.10 : Bakan Çavuşoğlu: "Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor"

11.35 : Ermenistan yerel medyası, ülkeyi temellerinden sarsan öfkeli protestoların ardından bu sabah itibariyle Erivan'daki hükümet binalarının etrafına polislerin konuşlandırıldığını aktarıyor.

10.55 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşma ele alındı.

10.50 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacağını bildirdi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:

"Karabağ artık azaddır. Karabağ Azerbaycan'dır. Türkiye bundan sonra da hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktır."

10.25 : Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, savaşı bitirecek anlaşmayı imzalaması için ordunun ısrar ettiğini savundu.

09.34: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Azerbaycan'ı tebrik eden Çavuşoğlu, açıklamasında, "Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etti. Bu kutlu başarıyı yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek millet, tek yürek olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

09.30 : İşgalci Dağlık Karabağ yönetiminin hiçbir ülke tarafından tanınmayan siyasi lideri Arayik Harutyunyan, imzalanan anlaşmanın iptal edilemez olduğunu söyledi.

09.05 : Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış güçlerini taşıyan sekizinci bir uçağın Dağlık Karabağ'a gönderildiğini söyledi.

03.50 Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından halk protestolara başladı. Meclisi basan göstericiler tarafından yakalanan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, protestocular tarafından linç edildi.

03.39 Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’a gönderildiği belirtildi.

03.30 Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Facebook üzerinden yayınladığı mesajla yenilgiyi kabul etti. Paşinyan, "Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu" dedi ve ekledi: "Aldığım karar, derinlemesine analizler ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı."





02.30 TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgâl edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı. Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi. Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" ifadelerini kaydetti.

01.40 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de “Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı.” açıklamasında bulundu. Putin, “Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar.” ifadelerini kullandı.

00.00 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını belirten Aliyev, bildirinin maddelerini okudu. Aliyev, "Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek." diye konuştu.

Aliyev, anlaşmanın beşinci maddesi kapsamında bölgede hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını, Türkiye'nin resmen bu bölgenin geleceği ve ateşkeste rol oynayacağını söyledi.

İmzalanan anlaşmada Türk askerlerine dair bir ifade bulunmuyor. Fakat Aliyev, Türk askerlerinin ateşkesi gözlemlemek için kurulacak bir merkezde bulunacağını belirtti:

"Burada yeni denetim mekanizması uygulanacak. Anlaşmanın 5. maddesinde, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla barış gücü merkezi oluşturulacağı yazılıyor. Bu merkezde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek. Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı. Çatışmaların bitmesinde bu iki lider olumlu rol aldı. Bu aynı zamanda bölgedeki iş birliği formatını da büyük ölçüde belirliyor. Çünkü Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler üst düzeydedir. Her iki ülke bizim dost ve komşu ülkelerimizdir."