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19.07.2020 - 16:14 | | AA

Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu kaldırdı

Ünlü rock grubu Linkin Park'ın şarkısını izinsiz olarak kullanan ABD liderine, sosyal medya devinden ağır bir darbe geldi.

Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu kaldırdı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir paylaşımında yer alan videoyu, Amerikalı rock grubu Linkin Park'ın şikayeti üzerine platformdan kaldırdı.

Daily Mail'in haberine göre, Trump'ın dün paylaştığı seçim kampanyasıyla ilişkili videoda, izinsiz olarak Linkin Park grubunun "In the End" şarkısı kullanıldı.

Grup, Twitter'da Trump'ın "retweet"inin geniş kitlelerce tartışılması üzerine videoyu fark ettiklerini ve haksız uygulamayı durdurma emri çıkarttırdıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Linkin Park, Trump'ı onaylamadı ve onaylamıyor, organizasyonunun, herhangi bir parçamızı kullanmasına da izin vermedi. Haksız uygulamayı durdurma emri çıkartıldı." ifadeleri kullanıldı.

İlk olarak Beyaz Saray sosyal medya yöneticisi Dan Scavino tarafından Twitter'da paylaşılan videoda, Trump'ın destekçilere seslendiği anların, Kongre çekimlerinin, askeri uçakların ve rakibi Joe Biden'ın görüntülerinin bir montajı yer alıyordu.

Linkin Park'ın hayranları, video üzerine sosyal medyada, grubun 2017'de intihar eden baş solisti Chester Bennington'ın "mezarında ters döndüğü" yorumlarını yaptı.

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