2021 toparlanma ve üretim yılıdır

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, “Ülke olarak geçirdiğimiz sıkıntılı günlere rağmen hep birlikte zorlukların üstesinden gelmeyi bildik. 2021 yılının yeni bir başlangıcın kapısını açacağını düşünüyorum” dedi.



Çiftçiye destek şart



Erkunt Traktör Ceo’su Tolga Saylan, “,Pandemi tarımın ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Çiftçimizin işlerini kolaylaştıracak ürünler üreteceğiz” diye konuştu. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, “Ekonomi ve istihdam alanındaki gelişmelere hep birlikte şahit olacağız. Kaliteli göç alan İzmir bu konuda en şanslı noktalardan biri” dedi.



Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı ise, “Aşı çalışmalarıyla ekonomi de birinci çeyrekten sonra büyüme gösterecektir. Yatırımlarımıza devam edeceğiz” açıklaması yaptı.



Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Hizmet kalitemizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi. Şehzade Kuyumculuk Kurucusu Mehmet Karip ise, “Yatırımcılar yılın ilk aylarında altına yönelecek” dedi.



FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, “Aşı ile ekonomik anlamda da kısıtlamalar belli oranda azalmış olacak” şeklinde konuştu. Çamlararaltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer ise, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaklaştığımız her yıl bizim için sorumluluklarımızın artığı bir süreçtir” ifadelerini kullandı.



Bodrium Otel & SPA Müdürü Yiğit Girgin de, “2021 sezonu için, misafir portföyünün tekrar güvenli bir şehir olarak Bodrum’u tercih edeceğini şimdiden oluşan taleplerden görebiliyoruz” dedi.