Ayvalık’ta 200 kişilik futbol ordusu

Sarı Zeybek Spor Tesisleri’nde futbol okulu, Hüsnü Uğural Stadı’nda ise yarışmacı grupların çalıştığı okul bünyesinde 120, yarışmacı gruplarda lisanslı 80 olmak üzere 200 futbolcuyu kucaklayan ve geleceğe hazırlıyor. Okulun Antrenörü Abidin Can, “Öncelikli hedeflerimizden biri çocukları günümüzün teknolojilerinden uzak tutarak, grup çalışmasını sevdirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek” diye konuştu.

‘Destek, başarı getirecek’

Okulun daha emekleme döneminde olduğunu, 5 yıl sonra meyvelerini almaya ve emeklerinin karşılığını görmeye başlayacaklarını vurgulayan Can, pandemi öncesinde Balıkesir’de birincilik ve ikincilik gibi başarılarının bulunduğunu söyledi. Ekip arkadaşları Fikret Yılmaz ve Deniz Çolak’la birlikte öğrencileri sevgi disiplini altında geleceğe hazırladıklarına değinen Antrenör Can, “Geçen yıl amatör spor kulüpleri federasyonlarında Balıkesir TÜFAD’ın düzenlediği bölge karmasına altı oyuncumuzu verdik. Bu da bizim için çok onur verici bir durumdu. Antalya’da turnuvalara gideceklerdi ancak pandemi nedeniyle katılamadılar. Çalışmalarımızda bize destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu desteğini alacağımız başarılar ile taçlandıracağız” dedi.