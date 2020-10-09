Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları başladı

Antandros, Kyzikos, Daskyleion ve Adramytteion kazı alanlarında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirileceği Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları, Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde başladı. Açılışta, Marcus Aurelius Severus Alexander’ın MS 222-235 döneminde Antandros’ta kullanılan sikkesi hatıra olarak yeniden basıldı.

Günde 2 bin kişi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, Antandros Antik Kenti, proje aşamasında olan Aeneas Kültür Yolu Projesi ve Kazdağları’ndaki diğer projelerin bir bütün halinde turizme kazandırılmasının, kente yabancı turist gelmesini sağlayacağına dikkat çekti. Şu an günde 300’ün üzerinde olan ziyaretçi sayısının, tarihi bölgelerin ören yeri haline gelmesiyle 2 bine ulaşacağını ifade etti.

Kazı çalışmalarına katılanların gönüllü bir mücadele verdiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, “İki kazıya destek veriyoruz. Arkeolojik çalışmaları hep birlikte daha iyi yerlere getirebileceğimize ve Balıkesir’i tarihi mirasıyla marka yapabilceğimize inanıyorum” dedi

Valilikten destek

Balıkesir coğrafyasının altında büyük bir hazine yattığını ve şehrin tarihinin milattan önce 8 binli yıllara kadar uzanarak bir hazineye ev sahipliği yaptığını belirten Vali Hasan Şıldak, “Valiliğin kültür payından kazı çalışmalarına ciddi bir bütçe ayırmayı planlıyoruz” diye konuştu.