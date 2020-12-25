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    HaberlerEge Haberleri ‘E-ticaret büyük fırsat’
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    25.12.2020 - 07:00 |

    ‘E-ticaret büyük fırsat’

    Son yıllarda artan online alışverişler, pandemi süreciyle birlikte e-ticaretin ivmesini artırdı. Üyelerinin dijital pazardan aldığı payı artırmak için etkinlikler düzenleyen EGİAD, son olarak n11.com ekibini ağırladı.

    ‘E-ticaret büyük fırsat’

    Son yıllarda artan online alışverişler, pandemi süreciyle birlikte e-ticaretin ivmesini artırdı. Üyelerinin dijital pazardan aldığı payı artırmak için etkinlikler düzenleyen EGİAD, son olarak n11.com ekibini ağırladı. Açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, “E-ticaret yapan firmalar hizmetlerini doğru bir şekilde yönettikleri takdirde gelirlerini artırmaya yönelik harika bir fırsat yakalayabilir” dedi. Dijitalleşmede rehberlik görevi üstlendiklerini belirten n11.com İş Ortakları Eğitim Müdürü Aykut Baskın, “2020 yılı boyunca 344 online eğitim gerçekleştirdik ve 41 bin 311 iş ortağımız katıldı” diye konuştu. n11.com Ege Bölge Satış Müdürü Burak Boran da, “n11.com Ege Bölge Ofisi olarak iş ortağımız KOBİ’lere; ücretsiz fotoğrafı çekimi, satış artırma, lojistik gibi konularda destek sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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