Aydın’ı Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde başarı ile temsil eden, son olarak 7 oyuncuyla yollarını ayırırken 8 oyuncuyu da kadrosuna katan Aydın Büyükşehir Belediyespor’da Antrenör Alper Hamurcu, hedeflerinin ülkemizi Avrupa’da temsil etmek olduğunu belirtti. Yeni sezon antrenmanlarını Yörük Ali Efe Spor Tesisleri’nde sürdüren Aydın’ın Sultanları’nın sezona eskisinden daha güçlü döneceğini belirten Hamurcu, “Ligi bitirebileceğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse ulaşabileceğimiz hedeflerden bir tanesi Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası” dedi. Bu sezon daha atak ve daha iyi servis karşılayan bir takım oluşturmak için kollarını sıvadıklarını belirten Hamurcu, “Bu seneki kadro daha dengeli. Özellikle kenardan gelebilecek oyuncu sayımız, oyuncu kalitesinin geçen seneye göre verimi daha iyi olacak diye düşünüyorum. Geçen seneye göre daha çok atak yapacağız. Topa daha çabuk vuran oyunculara sahibiz. Daha iyi servis karşılayan bir takım profili oluşturduk” diye konuştu. Aydınlılardan da destek beklediklerini ifade eden Hamurcu, “Bu sene tabii ki hedefimiz Avrupa Kupası. Ligi de bitirebileceğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz. Gerçekçi hedeflerimizden biri Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası. Tabi şampiyonlar ligi olursa bizim için çok daha iyi olur” ifadelerini kullandı.