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    HaberlerEge Haberleri Millet bahçesiyle Karesi nefes alacak
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    09.01.2021 - 07:00 |

    Millet bahçesiyle Karesi nefes alacak

    Karesi Belediyesi, Paşaalanı, Toygar ve Maltepe mahalleleri sınırları içinde yer alan alanda millet bahçesi için çalışmalarını sürdürüyor.

    Millet bahçesiyle Karesi nefes alacak

    Karesi Belediyesi, Paşaalanı, Toygar ve Maltepe mahalleleri sınırları içinde yer alan alanda millet bahçesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 38 bin metrekarelik alanda, kafeterya, çocuk oyun alanları, macera parkuru, skate park, fitness aletleri, açık spor alanı, koşu ve yürüyüş parkuru ile gençlerin zaman geçirebileceği, ders çalışabileceği, belediye koordinasyonunda düzenlenecek kurslara katılabileceği bir kompleks de bulunuyor. Kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan Logo Kafe’yi gezen Başkan Dinçer Orkan, “Hemşerilerimize nefes alabileceği bir alan yaratıyoruz. Baharda tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

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