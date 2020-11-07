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    07.11.2020 - 07:00 |

    Öğrencilerden örnek hareket

    İzmir’de meydana gelen depremin üzüntüsünü yaşayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, bölgeye yardım için harekete geçti.

    Öğrencilerden örnek hareket

    İzmir’de meydana gelen depremin üzüntüsünü yaşayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, bölgeye yardım için harekete geçti. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan battaniye ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Duyarlı ve vicdanlı bir nesil olarak yetişen öğrencilerimiz, İzmir’de yaşanan üzücü depreme duyarsız kalmadı. Ülkesine ve çevreye karşı sorumluluk duygusu olan, merhametli gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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