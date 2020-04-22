23 Nisan’da dijital şölen

Önceki yıllarda okullardan sokaklara her yerde çocuklar rengârenk kıyafetlerini giyip, şiirler okuyarak, şarkılar söyleyerek bayramlarını kutluyorlardı. Ancak bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kitlesel kutlamalar yapılamayacak; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerimizde kutlayacağız.

Milli Eğitim Bakanlığı da bu kapsamda Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 100. yıl kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Bakanlık, bayram çoşkusunu, EBA TV aracılığıyla her eve taşıyacak. Bayram özel yayını 23 Nisan sabahı 09.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün devam edecek. Bayramın anlamını kavramak, neşesini hissetmek için özenle hazırlanan yayında, yarışma, çizgi film, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengârenk bir bayram kuşağı olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30’da tüm çocuklar adına Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda bulunacak. Sonrasında, özel yayın başlayacak ve Bakan Selçuk, TRT EBA ekranlarında 1. Meclis’ten çocuklara seslenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılına yakışır bir kutlama planladıklarını belirten Selçuk, hazırlıkları şöyle anlattı: “Bayram sabahı saat 09.30’da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengârenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini, her evdeki çocuğumuza iletecek, neden önemli olduğunu anlatacağız.”

81 ilde kutlama olacak

23 Nisan’da saat 09.00’da İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri tarafından çelenk koyma töreni yapılacak. Saat 13.00’te 81 ildeki tüm resmî/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı yayınlanacak. Saat 21.00’de, TBMM Başkanlığı’nın İstiklal Marşı etkinliğine katılım sağlanarak 81 ildeki tüm resmî/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden İstiklâl Marşı yayınlanacak.

Okullar bayrama hazır

Eğitim kurumları da bayrama özel, dijital ortamda, etkinlikler hazırladı. FMV Işık Okulları’nda, öğrencilerin evlerinde hazırladıkları videolar ve renkli etkinlikler, öğretmenlerinin yardımıyla bir araya getirildi. 23 Nisan’da saat 10.00’da dijital platformlardan canlı bir tören düzenleyecek olan öğrenci ve öğretmenler, hazırladıkları videoları okulun sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden paylaşacak.

Ayrıca Işık Okulları öğrencileri, sözlerini kendilerinin yazdığı, bestesini ünlü arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu’nun yaptığı marşı, enstrümanlarla çalacak ve seslendirecekler.

Teknoloji ve İnsan Koleji (TİNK) de 23 Nisan’da Youtube kanalı üzerinden halka açık olarak online bir tören düzenleyecek. Törende öğrenciler, müzik çalışmalarını sunacak ve dans gösterilerini sergileyecek, şiir okuyacaklar.

Atatürk’ü anlatacak

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin tam zamanlı öğretim üyesi, Prof. Dr. İlber Ortaylı da çocuklarla online olarak buluşacak. Ortaylı, çocuklara Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 23 Nisan’ın önemini anlatacak. Her çocuğun katılımına açık olan konuşma için MEF Üniversitesi web sayfasından kayıt olmak gerekiyor.

TED Malatya Koleji de, öğrencilerinin bayram coşkusunu yaşamaları için bir dizi etkinlik düzenledi. Tüm hafta şarkılarla, marşlarla dolu bir program hazırlayan kolejin Türkçe zümresi Meclis’in 100. yılına özel kompozisyon çalışmaları düzenlerken, ders öğretmenleri de öğrencilerle günün anlam ve önemine yönelik sohbetler gerçekleştirecekler.

17 ülkeden katıldılar

Maltepe Üniversitesi bünyesinde üstün yetenekli çocuklara akademik eğitim veren Çocuk Üniversitesi, Kore’den Almanya’ya, İran’dan Avusturalya’ya dünyanın dört bir yanından çocukları bir şarkı etrafında topladı. Proje için 17 farklı ülkeden 21 çocuk, evlerinde kameranın karşısına geçti ve “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” isimli 23 Nisan Bayramı’nın simgeleşmiş şarkısını seslendirdi.

Müzeler evinize geldi

Her yıl 23 Nisan’da aileler çocuklarını müzelere götürür, müzelerde de çocuklara özel etkinlikler düzenlenirdi. Bu yıl ise müzeler evden gezilecek.

23 Nisan’da çocukları sesli kitaplarla buluşturan Sakıp Sabancı Müzesi’nde bu kapsamda “Sesli Çocuk Kitapları”, Yekta Kopan tarafından yeniden yorumlandı. Projeyle, sanatçıların hayat hikayeleriyle sanatsal üretimlerini, koleksiyonların oluşturulduğu tarihsel bağlamı ve bir müzenin işleyişine dair konuları anlaşılır bir dille çocuklara anlatmak hedeflendi. Ayrıca Kurtuluş Savaşı Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk, Oyuncak Müzesi ile Disney World, National Museum gibi müzeler de online ziyaret edilebilen müzelerden birkaçı.