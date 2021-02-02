Ar-Ge Nedir, Nasıl Yapılır? Ar-Ge Sistematiği Hakkında Bilgiler

AR-GE oluşumunda insanlığın daha modern bir teknoloji ve bilime sahip olabilmesi için bilinmeyenlerin gelişimi ve bilinen teknolojinin ilerletilmesinden oluşmaktadır.



AR-GE Nedir?



Araştırma ve geliştirme kelimelerinden oluşmakta olan bu kalıp, farklı tanımlamalara sahiptir. Tanım olarak bilgi dağarcığının ileri seviyelere getirilmesi ile birlikte uygulamaların geliştirilmesidir. Bu gelişim, hem daha ileri toplumları hem de bilinmeyenleri açıklamada fayda sağlamış olacaktır.



Bilimin ve yan dallarının gelişimlerinde en alt yapıda olan bilgilerden en üstte yer alan bilgilere kadar olan kısım denilebilir. Bilimin ve teknolojinin gelişiminde önemli bir gelişim aşamasını ifade etmektedir. Bilimsel gelişim metodu olarak ifade edilebilecek, bilgi toplama ve geliştirme yöntemidir.



AR-GE Nasıl Yapılır?



Bir alan ya da niş olan konu üzerine araştırma yapılması, durumların ve gözlemlerin incelenmesi sonucunda konu hakkında bilgi sahibi olunur. Toplanan bilgiler sonucunda yapılan değerlendirmeler, yaratıcı düşünceler ya da bakış açıları keşifler ya da gelişimler oluşturur.



AR-GE sonucunda elde edilen veriler ile birlikte büyük çaplı incelemeler, yeni uygulamalar, sahip olunan uygulamaların gelişimleri sağlanmış olacaktır. AR-GE elde edilme aşamasında 3 aşamadan oluşmaktadır.



AR-GE gelişim aşamaları temel araştırma yapılması ile ilk gözlem, uygulamalı araştırma ile verinin yeterlilik değerlendirilmesi, deneysel geliştirme ile ise ortaya yeni uygulamaların koyulmasıdır. Bu 3 temel gelişim ile projeler sonlandırılmakta, yeni ürünler ortaya konulmaktadır.



Aşamalardan oluşmakta olan arge nedir sorusunun cevabı, farklı birçok aşamada açıklanmaktadır. Gelişim aşamalarının genel taslağı olması ancak derinleştirilmesi ve hayata geçirilmesi gereken aşamaları bulunmaktadır.



Ar-Ge Sistematiği Hakkında Bilgiler



AR-GE bilimsel bir sistematiğe sahip olan ve aşamalardan oluşan bir inceleme metodudur. Bu aşamalar temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme olarak belirtilmektedir. Aşamaların her aşaması gelişim için oldukça önemli noktalardır.



Temel araştırma, konu hakkında incelemelerin yapılması, tehlikelerin ve sonrasında oluşacak etkilerin incelendiği dönemdir. Bu dönem içinde konu hakkında görülebilen kabaca gözlemler yapılmakta ve üzerinde durulmaktadır.



Uygulamalı araştırma kısmı içinde konunun üzerine edinilmiş bilgiler denemeye tabi tutulmaktadır. Bu dönem içinde ham bilgiler, somut olarak gözlemlenmekte ve sağlaması yapılmaktadır. En uzun aşama bu dönemdir çünkü her durum gözden geçirilmektedir.