Marka Nedir, Özellikleri Nelerdir? Nasıl Marka Sahibi Olunur?

Marka belirlenirken belli başlı kurallara uymak gerekir. Bu kuralların başında daha önce hiçbir işletme tarafından kullanılmamış olan bir isim seçmek geliyor. Markalaşma sürecinde ise reklam ve halkla ilişkiler kritik bir öneme sahiptir. Markalaşma için kurumsallaşma, kurumsallaşma içinse sermaye ve ekip çalışması gerekir.



Marka Nedir?



Marka, firmaların satışa çıkardığı ürünlerin, diğer firmalardan ayırt edilmesini sağlayan temsili bir isimdir. Bu açıdan bakıldığında şirketlere verilen ismin de bir marka olduğu söylenebilir.



Marka değeri taşımak ise, bir işletmeye ait ürün ve hizmetlerin çok fazla kişi tarafından talep edilmesi anlamına gelir.



Markanın Özellikleri Nelerdir?



1- Orijinal ve ayırt edicidir:



Her marka adı orijinal olduğu için ayırt edici niteliktedir. Patenti alınan markalar başka bir şirket tarafından kullanılamaz.



2- Logo ve slogan ile birlikte kullanılır:



Marka, genellikle bir logo ile birlikte kullanılır. Aynı zamanda her markanın en az bir sloganı vardır.



3- Tek kelimeden oluşur:



Markaları %98'i tek kelimeden oluşur.



Nasıl Marka Sahibi Olunur?



Öncelikli olarak daha önce hiçbir firma tarafından seçilmemiş olan bir marka adı belirlenir. Daha sonra patent kurumlarından birine telefon ya da internet üzerinden başvuru yapılır. Başvuru onaylandıktan sonra markanın patentini alan firmalar reklam çalışmalarına başlar.



Reklamın amacı marka bilinirliğini arttırmak, satışa çıkarılan ürünlerin ya da sunulan hizmetlerin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamaktır.