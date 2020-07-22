Şiir Türleri Nelerdir? Konularına Göre Şiir Çeşitleri, Örnekleri Ve Özellikleri

Şiir duygu düşünce ve hayallerin anlatıldığı yazın türlerinden bir tanesidir. Bu sebeple duygularını ifade etmek isteyenler için en çok kullandığı duygularını ifade etme şekli şiirdir. Binlerce yıldır insanoğlunun kullandığı biçimi şiir olmuştur.

Şiir Türleri Nelerdir?

- Şiir türleri birçok Konuyu anlatmak için farklı kategorize edilmiş türlerdir.

- Lirik şiir: duyguları, Coşku, heyecan ve aşkın ifade edildiği şiir türüne verilen isimdir.

- Epik şiir: yiğitlik kahramanlık savaş gibi konuları işleyen destansı şiirlere verilen isimdir.

- Didaktik şiir: düşüncelerin ifade edildiği şiir türüdür. Öğreticilik esastır. Çünkü ve bir ders verme gayesi vardır.

- Pastoral şiir: doğanın güzelliklerini, kır yaşamını, ağacı, doğayı, hayvanları anlatan şiirlerdir. Pastoral şiir kendi içinde iki alt türe ayrılır. İdil ve eglog. İdil; tabiat sevgisini anlatan şiirlere verilen isimken, eglog; çobanların karşılıklı konuşmasını yer aldığı şiirlerdir.

- Satirik şiir; diğer adı ile eleştirel şiir olan satirik şiir kişi kurum, toplum veya düşünceyi eleştirmek amacıyla kaleme alınmış şiir türüdür.

- Dramatik şiir; şiirsel kaleme alınan tiyatro kaynaklarında kullanılan şiir türüdür. Özellikle eski Yunan'da tiyatro eserleri manzum şekilde kaleme alınmıştır.

Konularına Göre Şiir Türleri

- Lirik şiir Duygu heyecan ve coşkuları dile getirir. Türk edebiyatında semai, koşma, ağıt, ilahi, mersiye lirik şiir örnekleridir.

-Epik şiir; Savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi konuları işler. Halk edebiyatındaki koçaklamaları epik şiire örnektir. Doğal ve yapma destanlar olarak da 2’ye ayrılır.

- Didaktik şiir; düşünce ağırlıklı ve eğitici şiirdir. Fabl türü didaktik şiire örnektir.

- Pastoral şiir; doğa ve kır yaşamını anlatan şiirlerdir. Genellikle doğanın güzelliğinden bahseder.

- Satirik şiir; düşünce, kişi ya da kurumu eleştirmek amacıyla yazılmış şiirlere verilen isimdir. Halk edebiyatında taşlama, günümüz edebiyatında yergi, Divan edebiyatında Hiciv isimleriyle görülmüştür.

- Dramatik şiir; bugünkü tiyatronun ilk metinleri dramatik şiir şeklinde eski Yunan’da görülmektedir. Bu sebeple tiyatronun geçmişi dramatik şiirden türemiştir.

Şiir Örnekleri

Lirik Şiir

Bütün sevgileri atıp içimden

Varlığımı yalnız ona verdim ben

Elverir ki bir gün bana derinden

Ta Derinden bir gün bana ‘gel’ desin

Ahmet Kutsi Tecer

Pastoral Şiir

Tam otların sarardığı zamanlar

Yere Yüzükoyun uzanıyorum

Toprakta bir telaş, bir telaş

Karıncalar öteden beri dostum.

Behçet Necatigil

Epik Şiir

Köroğluyum mehdim merde yiğide

Koçyiğit değişmez rengi düğüne

Sere serpe gider düşman önüne

Ölümü karşılar Meydan içinde

Köroğlu

Didaktik Şiir

Yeni Mektup Aldım gül yüzlü yardan

Gözletme yolları gel diye yazmış

Sivrialan köyünden bizim Diyardan

Dağlar mor Menevşe Gül deyi yazmış

Aşık Veysel Şatıroğlu

Satirik Şiir

Köyümün malı ganimet

Çalan diyor velinimet

Han hırsızlara emanet

Bak şu işe Muhtar Emmi

Aşık Akçay

Dramatik Şiir

Sala verilirken kalktık kahveden

Kızın babası yanımızda boyu uzun,

Zayıf, ağzı mırıltılar,

On Köylü, iki subay, bir teskereci er,

Sıralandık ahşap mescidin avlusunda

Aldık cenazeyi sarsmadan iğreti

Ve hafif Gözlerimiz yerde,

Kayıp bir tayın izini süreriz sanki…

Melih Cevdet Anday