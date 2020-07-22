Şiir Türleri Nelerdir? Konularına Göre Şiir Çeşitleri, Örnekleri Ve Özellikleri
Duyguların düşüncelerin özlem ve hayallerin farklı bir şekilde sözcüklerle anlatılması, kelimelere farklı anlamlar, yüklenmesi simgeler, semboller, söz sanatları, ritim ve uyumdan yararlanarak ortaya konulan yazın türüne şiir denir. Şiir birçok kişi tarafından duyguları ifade etmede en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Şiir alt başlıkları mevcuttur. Bu sebeple şiirin alt başlıklarını, hangi şiir türünün, neyi anlattığını öğrenmek isteyenler için yazımızda şiir türlerini derledik.
Şiir duygu düşünce ve hayallerin anlatıldığı yazın türlerinden bir tanesidir. Bu sebeple duygularını ifade etmek isteyenler için en çok kullandığı duygularını ifade etme şekli şiirdir. Binlerce yıldır insanoğlunun kullandığı biçimi şiir olmuştur.
Şiir Türleri Nelerdir?
- Şiir türleri birçok Konuyu anlatmak için farklı kategorize edilmiş türlerdir.
- Lirik şiir: duyguları, Coşku, heyecan ve aşkın ifade edildiği şiir türüne verilen isimdir.
- Epik şiir: yiğitlik kahramanlık savaş gibi konuları işleyen destansı şiirlere verilen isimdir.
- Didaktik şiir: düşüncelerin ifade edildiği şiir türüdür. Öğreticilik esastır. Çünkü ve bir ders verme gayesi vardır.
- Pastoral şiir: doğanın güzelliklerini, kır yaşamını, ağacı, doğayı, hayvanları anlatan şiirlerdir. Pastoral şiir kendi içinde iki alt türe ayrılır. İdil ve eglog. İdil; tabiat sevgisini anlatan şiirlere verilen isimken, eglog; çobanların karşılıklı konuşmasını yer aldığı şiirlerdir.
- Satirik şiir; diğer adı ile eleştirel şiir olan satirik şiir kişi kurum, toplum veya düşünceyi eleştirmek amacıyla kaleme alınmış şiir türüdür.
- Dramatik şiir; şiirsel kaleme alınan tiyatro kaynaklarında kullanılan şiir türüdür. Özellikle eski Yunan'da tiyatro eserleri manzum şekilde kaleme alınmıştır.
Konularına Göre Şiir Türleri
- Lirik şiir Duygu heyecan ve coşkuları dile getirir. Türk edebiyatında semai, koşma, ağıt, ilahi, mersiye lirik şiir örnekleridir.
-Epik şiir; Savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi konuları işler. Halk edebiyatındaki koçaklamaları epik şiire örnektir. Doğal ve yapma destanlar olarak da 2’ye ayrılır.
- Didaktik şiir; düşünce ağırlıklı ve eğitici şiirdir. Fabl türü didaktik şiire örnektir.
- Pastoral şiir; doğa ve kır yaşamını anlatan şiirlerdir. Genellikle doğanın güzelliğinden bahseder.
- Satirik şiir; düşünce, kişi ya da kurumu eleştirmek amacıyla yazılmış şiirlere verilen isimdir. Halk edebiyatında taşlama, günümüz edebiyatında yergi, Divan edebiyatında Hiciv isimleriyle görülmüştür.
- Dramatik şiir; bugünkü tiyatronun ilk metinleri dramatik şiir şeklinde eski Yunan’da görülmektedir. Bu sebeple tiyatronun geçmişi dramatik şiirden türemiştir.
Şiir Örnekleri
Lirik Şiir
Bütün sevgileri atıp içimden
Varlığımı yalnız ona verdim ben
Elverir ki bir gün bana derinden
Ta Derinden bir gün bana ‘gel’ desin
Ahmet Kutsi Tecer
Pastoral Şiir
Tam otların sarardığı zamanlar
Yere Yüzükoyun uzanıyorum
Toprakta bir telaş, bir telaş
Karıncalar öteden beri dostum.
Behçet Necatigil
Epik Şiir
Köroğluyum mehdim merde yiğide
Koçyiğit değişmez rengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar Meydan içinde
Köroğlu
Didaktik Şiir
Yeni Mektup Aldım gül yüzlü yardan
Gözletme yolları gel diye yazmış
Sivrialan köyünden bizim Diyardan
Dağlar mor Menevşe Gül deyi yazmış
Aşık Veysel Şatıroğlu
Satirik Şiir
Köyümün malı ganimet
Çalan diyor velinimet
Han hırsızlara emanet
Bak şu işe Muhtar Emmi
Aşık Akçay
Dramatik Şiir
Sala verilirken kalktık kahveden
Kızın babası yanımızda boyu uzun,
Zayıf, ağzı mırıltılar,
On Köylü, iki subay, bir teskereci er,
Sıralandık ahşap mescidin avlusunda
Aldık cenazeyi sarsmadan iğreti
Ve hafif Gözlerimiz yerde,
Kayıp bir tayın izini süreriz sanki…
Melih Cevdet Anday