BİST118.0420.00EURO7.880.28USD6.830.22ALTIN404.060.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Şiir Türleri Nelerdir? Konularına Göre Şiir Çeşitleri, Örnekleri Ve Özellikleri
    ABONE OL
    22.07.2020 - 07:30 |

    Şiir Türleri Nelerdir? Konularına Göre Şiir Çeşitleri, Örnekleri Ve Özellikleri

    Duyguların düşüncelerin özlem ve hayallerin farklı bir şekilde sözcüklerle anlatılması, kelimelere farklı anlamlar, yüklenmesi simgeler, semboller, söz sanatları, ritim ve uyumdan yararlanarak ortaya konulan yazın türüne şiir denir. Şiir birçok kişi tarafından duyguları ifade etmede en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesidir. Şiir alt başlıkları mevcuttur. Bu sebeple şiirin alt başlıklarını, hangi şiir türünün, neyi anlattığını öğrenmek isteyenler için yazımızda şiir türlerini derledik.

    Şiir Türleri Nelerdir? Konularına Göre Şiir Çeşitleri, Örnekleri Ve Özellikleri

    Şiir duygu düşünce ve hayallerin anlatıldığı yazın türlerinden bir tanesidir. Bu sebeple duygularını ifade etmek isteyenler için en çok kullandığı duygularını ifade etme şekli şiirdir. Binlerce yıldır insanoğlunun kullandığı biçimi şiir olmuştur.

     Şiir Türleri Nelerdir?

     - Şiir türleri birçok Konuyu anlatmak için farklı kategorize edilmiş türlerdir.

     - Lirik şiir: duyguları, Coşku, heyecan ve aşkın ifade edildiği şiir türüne verilen isimdir.

     - Epik şiir: yiğitlik kahramanlık savaş gibi konuları işleyen destansı şiirlere verilen isimdir.

     - Didaktik şiir: düşüncelerin ifade edildiği şiir türüdür. Öğreticilik esastır. Çünkü ve bir ders verme gayesi vardır.

     - Pastoral şiir: doğanın güzelliklerini, kır yaşamını, ağacı, doğayı, hayvanları anlatan şiirlerdir. Pastoral şiir kendi içinde iki alt türe ayrılır. İdil ve eglog. İdil; tabiat sevgisini anlatan şiirlere verilen isimken, eglog; çobanların karşılıklı konuşmasını yer aldığı şiirlerdir.

     - Satirik şiir; diğer adı ile eleştirel şiir olan satirik şiir kişi kurum, toplum veya düşünceyi eleştirmek amacıyla kaleme alınmış şiir türüdür.

     - Dramatik şiir; şiirsel kaleme alınan tiyatro kaynaklarında kullanılan şiir türüdür. Özellikle eski Yunan'da tiyatro eserleri manzum şekilde kaleme alınmıştır.

     Konularına Göre Şiir Türleri

     - Lirik şiir Duygu heyecan ve coşkuları dile getirir. Türk edebiyatında semai, koşma, ağıt, ilahi, mersiye lirik şiir örnekleridir.

     -Epik şiir; Savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi konuları işler. Halk edebiyatındaki koçaklamaları epik şiire örnektir. Doğal ve yapma destanlar olarak da 2’ye ayrılır.

     - Didaktik şiir; düşünce ağırlıklı ve eğitici şiirdir. Fabl türü didaktik şiire örnektir.

     - Pastoral şiir; doğa ve kır yaşamını anlatan şiirlerdir. Genellikle doğanın güzelliğinden bahseder.

     - Satirik şiir; düşünce, kişi ya da kurumu eleştirmek amacıyla yazılmış şiirlere verilen isimdir. Halk edebiyatında taşlama, günümüz edebiyatında yergi, Divan edebiyatında Hiciv isimleriyle görülmüştür.

     - Dramatik şiir; bugünkü tiyatronun ilk metinleri dramatik şiir şeklinde eski Yunan’da görülmektedir. Bu sebeple tiyatronun geçmişi dramatik şiirden türemiştir. 

     Şiir Örnekleri

     Lirik Şiir

     Bütün sevgileri atıp içimden

     Varlığımı yalnız ona verdim ben

     Elverir ki bir gün bana derinden

     Ta Derinden bir gün bana ‘gel’ desin

     Ahmet Kutsi Tecer

     Pastoral Şiir 

     Tam otların sarardığı zamanlar

     Yere Yüzükoyun uzanıyorum

     Toprakta bir telaş, bir telaş

     Karıncalar öteden beri dostum.

     Behçet Necatigil

     Epik Şiir

     Köroğluyum mehdim merde yiğide

     Koçyiğit değişmez rengi düğüne

     Sere serpe gider düşman önüne

     Ölümü karşılar Meydan içinde

     Köroğlu 

     Didaktik Şiir

     Yeni Mektup Aldım gül yüzlü yardan

     Gözletme yolları gel diye yazmış

     Sivrialan köyünden bizim Diyardan

     Dağlar mor Menevşe Gül deyi yazmış

     Aşık Veysel Şatıroğlu

     Satirik Şiir 

     Köyümün malı ganimet

     Çalan diyor velinimet

     Han hırsızlara emanet

     Bak şu işe Muhtar Emmi

     Aşık Akçay 

     Dramatik Şiir 

     Sala verilirken kalktık kahveden

     Kızın babası yanımızda boyu uzun,

     Zayıf, ağzı mırıltılar,

     On Köylü, iki subay, bir teskereci er,

     Sıralandık ahşap mescidin avlusunda

     Aldık cenazeyi sarsmadan iğreti

     Ve hafif Gözlerimiz yerde,

     Kayıp bir tayın izini süreriz sanki…

     Melih Cevdet Anday

    Yapışık dördüz kediler ayrıldıKastamonu Çatalzeytin'de, kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık olan dördüz kedi yavruları, veteriner kliniğinde yapılan operasyonla ayrıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

    Son dakika haberi... Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iyi haberler vererek corona virüste son durumu açıkladı

    Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iyi haberler vererek corona virüste son durumu açıkladı

    Sıradaki Haber