Tanzimat Dönemi Nedir, Özellikleri Nelerdir? 1. Ve 2. Tanzimat Döneminin Oluşumu Ve Önemi

Bir nevi batılılaşma hareketi olarak da öne çıkan tanzimat dönemi, ülkede düzeni sağlamak amaçlı da ele alınan bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda idari, askeri, eğitim ve hukuk ile beraber sanat üzerinden de farklı çalışmalarının ele alındığı dönem olarak tarihe geçti.

Tanzimat Dönemi Nedir?

Osmanlı döneminde 1839 ve 1876 yıllarını kapsayan ve birçok yeniliğe imza atılan 37 yıllık döneme tazminat dönemi denilmektedir. Bu akım içerisinde padişah olanlar ise sırasıyla Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz olarak öne çıkıyor. Bu dönemde Tanzimat fermanı ile beraber aynı zamanda ıslat fermanları üzerinde belirli dönemler içerisinde yenilikler yapılmaya çalışıldı.

Tanzimat Dönemi Özellikleri Nelerdir?

Siyasi ve askeri ile beraber pek çok alan açısından edebi bir akım olarak da öne çıkacak Tanzimat dönemi, 1. ve 2. olmak üzere farklı yıllarda ele alınmıştır. Bu akım batılılaşma yönünde ilerlemek ve ülkeyi kalkındırmak amaçlı değerlendirilmiştir. Tabii farklı tarihlerde olduğu için özelliklerde değişkenlik göstermektedir. Öncelik olarak bir tazminat dönemi özellikleri ele alındığı zaman;

- Bu dönemde sanat batılılaşma amaçlı ele alınmıştır.

- Tüm eserler halkın anlayacağı bir dilde yazılmıştır.

- Divan edebiyatı belli bir anlayışı anlatmak amaçlı geliştirilmiştir.

- Şiirlerde yeni konular işlenmiştir.

- Özellikle tiyatro açısından sahne dili ve tekniği konusunda başarılı bir dönem geçirilmiştir.

Bu özelliklerin ardından 2. Tanzimat Döneminde farklı özellikler ortaya çıktı.

- Bu dönemde toplum sorunlarından uzaklaşarak sanat ilkesi öne çıkmıştır.

- Dilde sadeleştirme çabasına girilmiştir.

- Şiirin konusu genişletmek suretiyle bireysel konulara girmiştir.

- Romanda Realizm görülmesi ile beraber aynı zamanda naturalizm ön plana çıkmıştır.

ve 2. Tanzimat Döneminin Oluşumu ve Önemi

1800'lü yıllarda farklı toplumların Osmanlı döneminde bir arada yaşayabilmesi için ve karmaşa çıkmaması adına, Tanzimat dönemi büyük öneme sahip olmuştur. Özellikle Avrupa Devletlerini ve diğer devletlere ayaklandırmamak adına, daha çok ülkedeki yabancıların haklarını öne çıkarmak amacıyla ele alınmıştır. Bu doğrultuda özellikle edebi akım ile beraber pek çok farklı sanat üzerinden 1. ve 2. Tanzimat Dönemi ortaya çıkmıştır. Doğal olarak bu durum askeri, siyasi ve toplumsal olarak da öne çıkmış, ülkenin daha da kötü bir hale gelmemesi için batı örnek alınmıştır.