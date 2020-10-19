Tanzimat Dönemi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Tanzimat dönemi Osmanlı imparatorluğunda başlamış olan bir dönemdir. Bu dönemde pek çok reformlar ve düzenlemeler gerçekleşmiştir. Osmanlı imparatorluğunun tarihini iyi yorumlayabilmek açısından tanzimat döneminin bilinmesi önemlidir. Tanzimat dönemi en çok araştırılan dönemlerden biri olarak bilinmektedir.



Tanzimat Dönemi Nedir?



Bu dönem tanzimat fermanı olarak da adlandırılmaktadır. Osmanlı imparatorluğunda 1839 yılında çöküş döneminde başlamış olan bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı imparatorluğu pek çok yenilik ve düzenlemelere gitmiştir. Modernleşme dönemi de olarak adlandırılır. Osmanlı imparatorluğunun batıya ayak uydurması ve batının gelişmişliğini örnek alarak düzenlemeye gittiği dönemdir.



Batılılara göre ise Osmanlı reformu olarak adlandırılan önemli bir dönemdir. Tanzimat dönemi aynı zamanda Meşrutiyetinde sona erdiği bir dönem olarak bilinmektedir. Dolayısıyla bu dönemin başlangıcı ile birlikte pek çok gelişme de sona ermiş yeni gelişmeler gün yüzüne çıkmıştır. Tanzimat döneminde ileri gelen pek çok siyasi lider bulunmaktadır. Bu siyasi liderlerden en önemlilerinden Mustafa Reşit Paşa olarak kabul edilmektedir. Tanzimat dönemi 1839 yılında başladığı gibi 1876 yılında ise sona ermiştir.



Tanzimat dönemi özellikle Türk edebiyatına da etkisi oldukça büyük olmuştur. Tanzimat dönemi ile birlikte halkın anlayacağı şekilde eserler ortaya konulmuştur. Bu dönemde dil daha da sadeleştirilmiştir. Böylece halk edebiyata ilgi duymaya başlamıştır. Yeni şairlerin yetişmesinin önü açılmıştır. Ülkede düzeni sağlamak amacı ile böyle bir dönemin gerçekleşmesi uygun görülmüştür.



Tanzimat Dönemi Özellikleri



- Tanzimat dönemi toplam 37 yıl sürmüş bir dönemdir.

- Bu dönemde pek çok reform ve yenilik yapılmıştır.

- Tanzimat döneminin ön plana çıkan iki padişahı Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz olarak belirtilmiştir.

- Bu dönemde ise sanat batılılaşmaya başlamıştır. Bu dönemde batı sanatı da dikkate alınmıştır.

- Özellikle Türk edebiyatında bazı yeni şiir konuları işlenmiştir. Bu durumun edebiyata etkisi oldukça fazladır.

- Yeni tiyatro ve sahne dili teknikleri geliştirilmiştir.

- Yazılan tüm eserler ve şiirler halkın anlayacağı dil ile birlikte yazılmıştır. Böylece halk edebiyata bu dönemde daha da fazla ilgi duymaya başlamıştır.

- Islat fermanları üzerinden yeni gelişmeler yaşanmıştır. Başarılı gelişmeler ele alınmıştır.

- Askeri alanda, eğitim alanında ve edebiyat dalında pek çok yenilikler yapılmıştır.