1 kilo kıyma fiyatına 4 erik

Şubat ayı sonunda yeşil erik hasadı gerçekleştirilebilirken, anne adaylarının sık sık aşermesi üzerine bazı tüccar ve işletmeler küçük paketler halinde eriği soğuk hava depolarında saklıyor. Geçen yıl satın aldığı ve 100 gramlık 4 eriğin bulunduğu paketleri soğuk hava deposunda bekleten Antalya Toptancı Hali’ndeki komisyoncu Fatih Yılmaz, hamile eşlerinin aşermesi üzerine baba adaylarının eriği görünce fiyatını dahi sormadan satın aldığını söyledi.

Yılmaz, az bulunması ve bir yıllık soğuk hava deposunun maliyeti nedeniyle fiyatın bu kadar yüksek olduğunu ifade etti.