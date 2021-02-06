06.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
1 kilo kıyma fiyatına 4 erik
Antalya Toptancı Hali’nde 4 adet yeşil erik, 1 kilo kıyma fiyatı olan 60 liraya satılıyor. Eriğin fiyatına şaşıran Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, “Bana 5 lira deseler, fazla bulurum. 1 kilo etten 10 kişi doyar, ama bu erikten 1 kişi doymaz” dedi.
Şubat ayı sonunda yeşil erik hasadı gerçekleştirilebilirken, anne adaylarının sık sık aşermesi üzerine bazı tüccar ve işletmeler küçük paketler halinde eriği soğuk hava depolarında saklıyor. Geçen yıl satın aldığı ve 100 gramlık 4 eriğin bulunduğu paketleri soğuk hava deposunda bekleten Antalya Toptancı Hali’ndeki komisyoncu Fatih Yılmaz, hamile eşlerinin aşermesi üzerine baba adaylarının eriği görünce fiyatını dahi sormadan satın aldığını söyledi.
Yılmaz, az bulunması ve bir yıllık soğuk hava deposunun maliyeti nedeniyle fiyatın bu kadar yüksek olduğunu ifade etti.
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.