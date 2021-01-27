2021 Asgari Ücret ne kadar oldu? 2021 AGİ dahil asgari ücret rakamları...

Asgari Ücret ne kadar oldu sorusu merak konuusu olmaya devam ediyor. Aralık ayında İşçi ve İşveren sendikası ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen son toplantının ardından 2021 yılında uygulanacak olan brüt ve net asgari ücret açıklanmıştı. Ocak ayının sonuna yaklaşılırken ilk kez zamlı maaşlarına kavuşacak olan binlerce çalışan 2021 AGİ ne kadar, asgari ücret ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte AGİ dahil 2021 asgari ücret zam oranları...

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanan asgari ücretin ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıktı.

2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ oldu.

2021 AGİ TABLOSU...

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL