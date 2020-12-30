Asgari ücret 2021 net - brüt ne kadar oldu? AGİ tablosunda ne kadar artış oldu, yeni asgari ücret ne zaman verilecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplantıları sonlandırdı. 7 milyona yakın asgari ücretli çalışan ve diğer çalışanlar arayışa geçti. Asgari ücret 2021 ne kadar oldu, AGİ tablosu 2021 aramaları yoğun ilgi görürken, diğer dikkat çeken soru ise yeni asgari ücret 2021 ne zamana yansıyacak?

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLDU?

"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. Kasım 2020'de enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk. Aylık 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladığımız net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak."

AGİ 2021 NE KADAR OLDU?





Bekar AGİ ücreti: 268TL

Evli eşi çalışmayan AGİ ücreti: 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ ücreti: 362 TL TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ ücreti: 402 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL TL

Evli eşi çalışan AGİ ücreti: 268 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ ücreti: 308 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ ücreti: 348 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ ücreti: 402 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ ücreti: 429 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ ücreti: 456 TL

YENİ, ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2021 NE ZAMAN YATACAK, HANGİ AYA YANSIYACAK?

Her yıl düzenli olarak Aralık ayında yapılan toplantılar sonrasında belirlenen asgari ücret tutarı, Şubat ayına yansıyor. Bu yıl kararlaştırılan asgari ücret 2021 miktarı olan brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş Şubat ayının maaşlarına eklenecek.