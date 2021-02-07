Beyanname Sorgulama: E-Devlet Üzerinden Gümrük Beyanname Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Gümrük beyanname sorgulama Ticaret Bakanlığı ve bağlı birimleri tarafından yürütülen bir hizmettir. Ticaret Bakanlığının https://uygulama.gtb.gov.tr/ internet adresinden de beyanname sorgulaması yapılabileceği gibi www.turkiye.gov.tr web adresi vasıtası ile de Ticaret Bakanlığı uygulamalarına gidilebilmektedir.



Gümrük Beyanname Sorgulaması Hangi Birim Tarafından Yapılır?



Bu tür bir beyanname sorgulaması Ticaret Bakanlığının alt yapısı kullanılarak yapılır. Çünkü gümrüklerin yönetimi Ticaret Bakanlığının Gümrükler Genel Müdürlüğü vasıtası ile yapılmaktadır.



Beyanname Sorgulamak için Hangi Uygulamalar Kullanılır?



Ticaret Bakanlığının uygulamaları arasında beyanname sorgulama bulunmaktadır. İlgili bölüme beyanname numarasını yazarak kolayca sorgulanabilmektedir. Ayrıca e-devlet vasıtası ile de arama bölümüne "Ticaret Bakanlığı" ya da gümrük beyanname sorgulama yazılarak ilgili linklere kolayca ulaşılabilir. Sorgu bölümüne beyanname numarasını yazarak son durumu hakkında bilgi edinilebilir.



Sorgulamaların Online Olarak Yapılması Ne Kazandırır?



Evinizden ya da işyerinizden veri tabanı üzerinden kolayca sorgulama yaparak bir yere gitmeye gerek kalmadan sorgulamalar tamamlanabilir. Bunun için ayrıca bir zaman ayırmanıza, çalışıyorsanız izin almanıza gerek kalmaz. Popüler e-devlet uygulamalarını kullanarak hem siz tasarruf edersiniz hem de devlet tasarruf eder. Zamandan kazanarak, online sorgulamanın faydası görülür.



Portal üzerinden gerçekleştirilecek web tabanlı sorgulamalar ile doğru bilgilere kolay ve zaman kaybetmeksizin ulaşılabilir. Hem de devlet tarafından hazırlanan bu uygulamalar güvenirliği de kare kod ve barkod numaraları ile sağlamaktadır. Beyanname sorgulamalarının yanı sıra Ticaret Bakanlığınca ilgili portal üzerinden diğer sorgulamalara da kolayca erişilebilmektedir.