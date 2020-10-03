Damga Vergisi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisi, kişilerin ve kurumların yaptığı anlaşma ve sözleşmelerde geçerlilik sağlayan belge ve kağıtlardan alınan vergiye verilen isimdir. Damga vergisi günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan vergi türlerinden biridir.



Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?



Damga vergisi, devlet tarafından kanunda belirtilen oranlara göre hesaplanır. Genellikle bindelik olarak belirtilir ve her sene düzenli olarak yeniden hesaplanır. Damga vergisinin oranı, Damga Vergisi Genel Tebliği üzerinden halka duyurulur.



Damga vergisi, sözleşmede geçen tutarın belirlenen oran ile çarpılmasıyla hesaplanarak bulunur. Sözleşmenin sayısına göre tutarlar değişiklik gösterebilir. Damga vergisi hesaplanırken kazanılan veya anlaşılan tüm para esas alınmalıdır. Brüt kazanç üzerinden çarpım işlemi yapılmalıdır.



Damga vergisi= Kazanılan toplam kazanç x Damga vergisi oranı şeklinde yapılan hesaplar kişileri doğru sonuca götürecektir.



Damga vergisini hesaplamakta zorlanan kişiler için otomatik hesaplama yapan internet siteleri de bulunmaktadır. Hesap yapmakta zorlanan, kendisini kontrol etmek isteyen veya tahmini ve seri işlemler yapmak isteyen kişiler internet sitelerinden de fayda sağlayabilir.



Damga Vergisine Tabii Olan Sözleşmeler Nelerdir?



Damga vergisine tabii olan sözleşmeler, yani kağıtlar, dörde ayrılmaktadır. Bu dört kağıt üzerinden işlem yapan kişilerin Damga vergilerini ödemeleri gerekmektedir. Damga vergileri, sözleşmeden en fazla on beş gün sonra gerekli vergi dairesine ödenmelidir.

● Akitlerle ilgili kağıtlar: Kira sözleşmesi, rehin seneti, taksitli satış sözleşmesi, taahhütnameler...

● Kararlar ve mazbatalar: Danıştay tarafından gönderilen ilam, mazbata, hakem kararları...

● Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar: İpotek konulan borç senetleri, rehin senetleri, ordinolar...

● Makbuzlar ve diğer kağıtlar: Belirli hizmetler karşılığı alınan ücretler için kesilen makbuzlar, sigorta işlemleri, KDV beyannameleri Damga vergisi için örnektir.

Damga Vergisinin İstisnaları Nelerdir?

● Kapıcı ödemeleri,

● Stajyer ödemeleri,

● Ev hizmetleri ödemeleri,

● ARGE Merkezleri, Serbest Bölgeler ve Teknokent'te yapılan araştırma veya geliştirme çalışmalarının ödemeleri,

● Türkiye içinde ticari faaliyeti olmayan yabancı şirketlerin çalışanlarına ait ödemelerden Damga vergisi alınmamaktadır.