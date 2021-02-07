Dask Sorgulama: Dask Adres Kodu İle Poliçe Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Binanızın kısmi ya da tamamen uğradığı hasarlar poliçe kapsamına alınmaktadır. Poliçenizde ayrıntılı olarak teminat altına alınan kısımlara dair bilgiler edinebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, DASK poliçenizin temelde depremden kaynaklı zararları kapsadığıdır.



DASK Adres Kodu



Daha güvenli bir poliçeye sahip olmak için adres bilgilerinizi doğru verdiğinize emin olmalısınız. Hasar anında hızlı ve etkili bir şekilde telafinin sağlanması için ve dask sorgulama yapılması için DASK adres kodunun doğruluğu önem arz etmektedir. Adres bilgilerinin neden olduğu karışıklıkların önüne geçmek için DASK adres koduna sahip olmalısınız.



DASK Adres Kodunu Sorgulamak İçin İzlemeniz Gereken Yol



Deprem Sigortasının yaygınlaşmasıyla beraber deprem durumunda yaşanan hasarlarla mücadele etmek konusunda büyük bir ilerleme sağlanmıştır. Kısa sürede hasarlarınızın tazmini için DASK adres koduyla farklı adreslerinize erişim sağlayabilirsiniz. Bu uygulama ile adresinizin yanlış ibraz edilme olasılığı da azalmış olur. DASK poliçenizi sorgulama için birden çok yol vardır. Sorgulama için https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/search üzerinden talepte bulunabilirsiniz.



Farklı şekillerde poliçenizi sorgulamanız mümkündür. Doğal Afet Sigortaları sitesi dışında E-devlet üzerinden ve Nüfus Genel Müdürlüğünden sorgulama yapabilirsiniz. DASK adres kodunuz için bazı nüfüs bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Nüfus bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğiniz takdirde DASK adres kodunuza ulaşmanız mümkündür. Doğal Afet Sigortaları websitesi üzerinden istenilen tüm bilgileri edinmeniz mümkündür. Tüm mülkiyetlerine erişim sağlayarak işlem yapmanız bu bağlantılar üzerinden çok daha kolay olacaktır.