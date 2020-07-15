Devletin yerlileşme politikası hız kazandı

Pelister, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, darbe girişimi karşısında milletin dik duruşunun ve birlikte hareket etmenin ne denli büyük bir güç oluşturduğunun görüldüğünü vurguladı. Ekonominin 2017 itibariyle ihracat rekorları kırıldığını anlatan Pelister, şunları kaydetti:



“Kimya sektörümüz hammadde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı durumda. Özellikle petrokimya alanında faaliyet gösteren Star Rafineri’nin 2018 yılında hayata geçmesi sektörümüz adına çok önemli bir kazanım oldu.



Pandemi sürecinde dezenfektan, ilaç, medikal gibi ürünlere artan ihtiyaçlar bize kimya sektörümüzün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gösterdi. Bu açıdan stratejik önemi her geçen gün artan sektörümüze yatırım desteklerinde öncelik verilmesini bekliyor, ülkemizin büyümesine sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.”



