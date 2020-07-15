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    15.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Devletin yerlileşme politikası hız kazandı

    İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “15 Temmuz ile devletimizin yerlileşme politikası da hız kazandı” dedi.

    Devletin yerlileşme politikası hız kazandı

    Pelister, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, darbe girişimi karşısında milletin dik duruşunun ve birlikte hareket etmenin ne denli büyük bir güç oluşturduğunun görüldüğünü vurguladı. Ekonominin 2017 itibariyle ihracat rekorları kırıldığını anlatan Pelister, şunları kaydetti:

    “Kimya sektörümüz hammadde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı durumda. Özellikle petrokimya alanında faaliyet gösteren Star Rafineri’nin 2018 yılında hayata geçmesi sektörümüz adına çok önemli bir kazanım oldu.

    Pandemi sürecinde dezenfektan, ilaç, medikal gibi ürünlere artan ihtiyaçlar bize kimya sektörümüzün ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gösterdi. Bu açıdan stratejik önemi her geçen gün artan sektörümüze yatırım desteklerinde öncelik verilmesini bekliyor, ülkemizin büyümesine sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz.”

    Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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