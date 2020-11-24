Efsane Cuma indirimi geliyor

Alışverişte Bekarlar Günü’nden sonra Black Friday yani Efsane Cuma ve Siber Pazartesi hareketi yaşanıyor. 27 Kasım’daki Efsane Cuma ve 30 Kasım Siber Pazartesi’nin online ve fiziksel satışları yüzde 100 artırması bekleniyor. Zaten pek çok marka da indirimlerini kasım ayına yaymış durumda. Kasım ayındaki üç özel günün Türkiye’de perakende sektörüne 30 milyar TL’lik doping yapması öngörülüyor.

Sanala yarayacak

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, klasik olmayan bir Efsane Cuma geçireceklerini belirterek, “Sokağa çıkma kısıtlaması ve yeme içme mekanlarının kapanması AVM’lere girişleri yüzde 30 düşürdü. Vaka sayılarının ve vefatların artması bu yıl Efsane Cuma’ya ilgiyi daha çok sanala taşıyacak. Bu dünyada da böyle. Şu dönem kalabalık da çok istenmeyen bir şey. Bu cuma günü AVM’lerde eski kalabalığı beklemiyoruz. Markalar da internet sitelerine ağırlık verecekler. Mağaza trafikleri azalacak. Bu Efsane Cuma daha çok internete yarayacak” dedi.

E-ticarete doping

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Bekarlar Günü kampanyalarını başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını kaydederek, “Önümüzde Efsane Cuma ve Siber Pazartesi günleri kampanyaları var. Kampanya dönemi hedefi tahmini olan 30 milyar TL’ye ulaşılacağı gözüküyor. Tüketiciler pandeminin birinci dalgasıyla e-ticaretin yararlarını deneyimlediler. İkinci dalgayla yeni gelen kısıtlamalar, okulların kapanıp online eğitime geçilmesi ile tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde en az yüzde 25 daha artış bekliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 100 artış

Ticimax Kurucusu Cenk Çiğdemli, 11.11 Bekarlar Günü’nün geçen aya göre e-ticaret sitelerinde satışları yüzde 75 artırdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bu hareketi Efsane Cuma ve Siber Pazartesi’de de göreceğiz. Kısıtlamaların başlaması, kafelerin kapanması ve vaka sayılarındaki artış alışverişi daha fazla sanala taşıyacak. Bu kez e-ticarette daha yüksek cirolar bekliyoruz. Efsane Cuma’da satışlar yüzde 100’ün üstüne çıkar. Hem kampanyalı ürünler hem de dijitale kayan tüketici alışkanlıklarının etkisiyle rekor bir ay bekliyoruz. En çok satış giyim, elektronik, ayakkabı, mobilya, kozmetik, hediyelik eşya, çocuk, kitap ve spor ürünlerinde.”

Çok farklı isim kullanılıyor

ABD’den doğarak dünyaya yayılan Black Friday’e Türkçede ‘Kara Cuma’ demek yerine çok farklı alternatif isimler kullanılıyor. ‘Süper Cuma’, ‘Şahane Cuma’, ‘Çılgın Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’ ve ‘Efsane Cuma’ bunlar arasında. Bu tarz farklı isimler verilen alışveriş festivalinde birçok ürüne indirim uygulanarak tüketicilere fırsatlar sunuluyor.

Erken indirim başlatan var

Efsane Cuma indirimlerini önceden de başlatan var. Bunlardan biri Hepsiburada. Şirket, 40’a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürünle Efsane Cuma’ya hazır. Dev markalarla sürpriz ürün anlaşmaları yapıldı. Modadan elektroniğe, anne, bebek ve çocuk ürünlerinden beyaz eşyaya, temizlik ve kişisel bakımdan kitap ve kırtasiye ürünlerine kadar 40’ı aşkın kategoride milyonlarca üründe efsane indirimler Efsane Cuma’da yerini alacak. Siparişlerin aksamaması için de ek olarak 5 bin kişi işe alındı.

‘Yanıltıcı fiyatları sıkı takip ediyoruz’

Dernek olarak e-ticaret teslimat performansını da çok yakından takip ettiklerini kaydeden Emre Ekmekçi, şunları söyledi:

“Müşterilere verilen sözlerin tutulması konusunda çok hassas davranıyoruz. Teslimat noktalarının ve alternatif modellerin eklenmesi ile geçen yıllarda son teslimatta yaşanan sorunların önüne geçilmesi planlanıyor. Yanıltıcı fiyat ve kampanyaları anlık takip ediyoruz. Ticaret Bakanlığımızın da kampanya dönemi öncesinde yaptığı uyarıları da dikkate alarak özellikle olası yanıltıcı indirimler konusunu dernek olarak çok yakından takip ediyoruz. Bu konuda üyemiz olan firmalara yüksek özen göstermeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunduk.”