Hafif ticari araç satışları arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2019'u 610 bin 109'la kapatan Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında, geçen yıl 772 bin 788 araç satıldı. Böylece satışlar söz konusu dönemde yüzde 61,3 yükseldi.

Otomobil satışları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 57,6 artarak 610 bin 109 olurken, hafif ticari araç pazarı ise otomobil pazarının üzerinde yüzde 77,2 büyümeyle 162 bin 679 adede ulaştı. 2019 yılında 91 bin 804 hafif ticari araç satılmıştı.

Aralık ayı özelinde bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2, otomobil pazarı yüzde 14 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19,8 büyüdü. Özellikle Kovid-19 sürecinde hafif ticari araç satışlarının artması, bu dönemde e-ticaretteki artışın araç satışlarına da olumlu yansıdığı şeklinde yorumlandı. Benzer bir durum çevrim içi alışverişin artması nedeniyle çoğalan sipariş yükünün bir sonucu olarak motosiklet satışlarında da yaşanmıştı.

"Lojistik işi yapan firmaların araç parkını yükseltmesine neden oldu"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "2020’ye dair önemli bir şeyi paylaşmak istiyorum. Hafif ticari araç pazarı satış rakamlarına bakarsak 2019’da 91 bin 804 adetmiş. 2020’de ise 162 bin adet satılmış yani yüzde 77,2 artış göstermiş. Otomobildeki artış yüzde 57 iken hafif ticarideki artış yüzde 77,2’ye oldu." dedi.

Şahsuvaroğlu, "Bu bize şunu anlatıyor; yani içeride özellikle salgın sürecinde bizim genç nüfusun internet kullanması, web tabanlı işleri kullanması lojistik tarafını ciddi manada geliştirdi. Bu da özellikle kurye şirketlerinin, lojistik şirketlerinin ve toptan gıda işi yapan firmaların araç parkını yükseltmesine, genişletmesine sebep oldu." diye konuştu.

"Ticari araç artışı demek, içeride ticaretin döndüğünün göstergesidir"

Ticari araç satışındaki artışın ekonomi için özel bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Yani burada ticari araç satışlarında artışın altını niye çiziyorum? Ticari araç satışında artış demek; iyi kötü içeride ticaretin döndüğünün göstergesidir. Yani ticarette nabız var demektir. Bu da işin mutlu eden tarafı. Bu salgın sonrası ticari taraf bence çok daha güçlü büyüyecek. Çünkü şu anda hizmet sektörünün çoğunluğu kapalı. Bu hizmet sektörü döndükten sonra, turizmin kapıları açıldıktan sonra, hafif ticari pazarındaki büyüme otomobilin fevkinde olacak. Ve biz Türkiye’de hafif ticari üretim merkezi olduğumuz için en çok bu işten de nasiplenen bence Türkiye olacak."

En çok van gövde tipi tercih edildi

Öte yandan, hafif ticari araç pazarında gövde tipine göre değerlendirildiğinde, van gövde tipi yüzde 76,9 pay ve 125 bin 38 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu.

Kamyonet gövde tipi yüzde 11,5 pay ve 18 bin 708 adetle ikinci ve pick-up gövde tipi de yüzde 6,7 pay ve 10 bin 972 adetle üçüncü sırada yer aldı.

Hafif ticaride en çok satılan 5 marka

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında geçen yıl 64 bin 891 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 44 bin 961 satışla Fiat ve 12 bin 36 adetle de Volkswagen izledi. Bu dönemde Peugeot 7 bin 85'le en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü, Citroen de 5 bin 226 adetle beşinci oldu.