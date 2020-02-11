İnşaat sektörüne kredi desteği 2019'da 250 milyar liraya yaklaştı

Hükümetin aldığı tedbirler ve kamu bankaları öncülüğünde konut kredisi faiz oranlarının indirilmesiyle başlayan süreçle, bir taraftan ertelenen konut talebi canlanırken bir taraftan da 2020'ye ilişkin beklentiler pozitif etkilendi.

Gayrimenkul sektör temsilcileri yeni yılda hem satışlarda hem de yeni yatırımlarda ciddi hareketlilik bekliyor.

Geçen yıl sektördeki hareketlilik, inşaat kredilerine de yansıdı. AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün inşaat alanında faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,6 artarak 245 milyar 579 milyon liraya ulaştı.

2018 sonunda 232 milyar 628 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, bir yıllık dönemde 12 milyar 951 milyon lira artış gösterdi.

İstanbul açık ara lider

İnşaat sektörüne kullandırılan kredilerde aslan payını İstanbul ve Ankara aldı. 2018 sonu verilerine göre, İstanbul, 2018'de olduğu gibi 2019'da da yüzde 51'lik payla en fazla kredi hacmine sahip il konumunu sürdürdü. İstanbul'un inşaat kredi stoku geçen yıl sonu itibarıyla 125 milyar 642 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'un ardından Ankara yüzde 30'luk pay ve 73 milyar 778 milyon liralık kredi stoku ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'nın kredi stoku bir yıllık dönemde yüzde 13,7, İstanbul'un ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

Bu iki ili 6,2 milyar liralık kredi bakiyesiyle İzmir, 3,7 milyar lirayla Kocaeli, 3,5 milyar lirayla Antalya, 2,6 milyar lirayla Bursa ve 1,9 milyar lirayla Gaziantep izledi.

Kredi stok değişimi

İnşaat alanında kullandırılan krediler göz önüne alındığında, bir yılda kredi stokunun en fazla arttığı il 8,9 milyar lirayla Ankara oldu. Ankara'yı 6,9 milyar lirayla İstanbul, 132,9 milyon lirayla İzmir, 71,7 milyon lirayla Denizli ve 54 milyon lirayla Trabzon takip etti.

Bursa, kredi stokunun en fazla düştüğü il olarak kayıtlara geçti. Bursa'daki kredi stoku, bir yılda 429,1 milyon lira düştü. Bursa'yı, 347,5 milyon lirayla Gaziantep, 317,5 milyon lirayla Mersin, 289 milyon lirayla Kocaeli ve 276,3 milyon lirayla Adana izledi.

İnşaat kredi bakiyesinin en az olduğu iller 11,9 milyon lirayla Bayburt, 13 milyon lirayla Ardahan, 30,5 milyon lirayla Iğdır, 35,5 milyon lirayla Kilis ve 36,3 milyon lirayla Hakkari olarak sıralandı.