İnternetten bir ‘tık’la filo kiralama kolaylığı

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan’in, Türkiye’de bir ilk olarak 2012’de hizmete açtığı ve kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürekli güncellemeyi sürdürdüğü “tiklakirala.com”, bu kez yepyeni yüzüyle hizmet veriyor. Tüm kiralama işleminin online olarak yürütüldüğü “Tıkla Kirala”, yenilenen ara yüzüyle daha hızlı deneyim sunarken, tamamen kullanıcı dostu bir yapıya da geçti.



Sitenin en önemli yeniliklerinden birisiyse, 2. el kiralama bölümündeki özellikler oldu. Sitenin ikinci el kiralama bölümünde, kaliteli ve teslime hazır 2. el araçlara ait bilgilere saniyeler içerisinde erişilebiliyor. LeasePlan’in kiralama süresini tamamladıktan sonra geri dönen, bakımları tam ve tekrar kiralanmaya hazır 2. el araçlarının yer aldığı bölümde, araçlarla ilgili fiyat bilgisi de sunuluyor. Yenilenen “tiklakirala.com”da ziyaretçiler, operasyonel ihtiyaçlarına göre ek hizmetleri, finansal planlamalarına göre farklı ödeme şekillerini de belirleyerek, online teklif alma ve sipariş oluşturma imkanına sahip oluyor. Hatta daha sonra değerlendirmek için beğendiği araçları favorilerine ekleyip, gerektiğinde tek bir “tık”la siparişini tamamlayabiliyor.



Oluşturulan siparişin kredibilite değerlendirmesi, araç tedariki ve teslimatı gibi sürecin tüm adımları, yine kullanıcıların web sitesi üzerinden rahatlıkla takip edebileceği bir yapıda sunuluyor.



Bütçe yönetimi



Tıkla Kirala sayesinde, özellikle KOBİ ve şahıs şirketlerinin araç ihtiyaçlarını hızlıca, üstelik tamamen online olarak karşılayabileceğini belirten LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, özellikle 2019 sonunda çıkan yeni vergi yasası ile şirket aracı giderlerine getirilen kısıtlamalar sonucu kiralamanın avantajlarının daha da arttığını dile getirdi. Oktay, şöyle devam etti:



“Aylık kirası 5 bin 500 TL ve altında olan şirket araçlarının bakım, onarım, MTV gibi gider kalemlerinin satın almanın aksine yüzde 100 giderleştirilebilmesi; yine amortisman kalemi satın almada farklı limitler dahilinde giderleştirilirken kiralamada bu kalemin yüzde 100 giderleştirilmesi gibi düzenlemeler; operasyonel kiralamayı çok daha avantajlı hale getiriyor. İşletmeler bu avantajlara, operasyonel kiralamanın getirdiği konfora ve tabii ki LeasePlan kalitesine, 7-24 online ve şeffaf kiralama teklifleri sunan tiklakirala.com’da çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilir ve bu şekilde bütçelerini daha iyi yönetebilir.”



Her ölçekten işletme internetten kiralıyor



Uzun dönem araç kiralayacak olan şahıs şirketi ve KOBİ’lerin tüm kiralama süreçlerinin baştan sona online olarak takip edilebildiği Tıkla Kirala’nın internet sitesine tiklakirala.com adresi üzerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor. Şirket aracı ihtiyaçlarına yönelik avantajlı tekliflerin sunulduğu platformda, uzun dönemli şirket aracı kiralayabilmek için sadece internet erişimli bir cihaza ve tüzel kişiliğe sahip olmak yeterli. Bununla beraber, daha avantajlı filo kiralama bütçeleri için 2. el araç seçenekleri de Tıkla Kirala’da yer alıyor.