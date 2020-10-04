Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Hesaplanır?

Serbest meslek erbabı olan kişiler belli bir işverene bağlı olmaksızın, çalışan için verilen resmi koşul ve yükümlülüklerin dışında bulunan, yasal olarak kendi işinin başında yer alan ve istihdamını sağlayan kişi veya kişilere verilen genel tanım olarak ifade edilmektedir. Günümüzde serbest meslek grubuna giren avukatlık, mali müşavirlik, ses sanatçılığı gibi meslekler yürüttükleri hizmet aralığı için serbest meslek makbuzu kesmek durumundadırlar.



Serbest meslek makbuzu, serbest meslek gruplarının vermiş oldukları ya da yürütmeye devam ettikleri faaliyet ve hizmetler bütününde ortaya çıkarılan, maddesel miktarı belirten belgeyi temsil etmektedir.



Makbuz üzerine işlenen fiyat göstergeleri bazı oranlar dahilinde değişkenlik gösterebilmektedir. Sağlık hizmetleri üzerinden alınan yüzde 8 KDV ücretine karşılık, Ar-Ge veya eğitim gibi işlemler üzerine yüzde 17 ve gelir vergisi üzerine düşen stopaj değerlerinde ise yüzde 20 KDV oranı alınmaktadır.



Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Nasıl Yapılır?



Serbest meslek makbuzları, vergi dairesi üzerinde açılan serbest meslek mükellefiyeti açtırma ile düzenlenmenin ilk adımı tamamlanır. Daha sonra kişi, herhangi bir anlaştığı matbaada aldığı serbest meslek makbuzunu bastırmalıdır. Ardından bastırılan makbuz, serbest meslek grubu tarafından verilen hizmet karşılığında doldurulup, müşteriye verilmelidir. Kişi serbest meslek makbuzunu hesaplamak istediğinde ise sahip olduğu brüt tutarı üzerinden, devlet tarafından kesilen yüzde 20'lik gelir vergisini hesaplamalıdır. Son olarak, brüt tutarı ile KDV oranını hesaplanan tutara ekleyerek, serbest meslek makbuzunu hatasız bir şekilde hesaplayabilmektedir.



En Basit Yöntem İle Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Hesaplanır?



Serbest meslek makbuzunun en basit yöntemle hesaplanması için ilk önce müşteriye verilen hizmet bedeli brüt tutarı belirlenmelidir. Belirlenen brüt tutarın üzerine yüzde 20'lik gelir vergisi eklenerek çarpılmalıdır. Çıkan net ücretten, toplam brüt ücret çıkartılmalıdır. Çıkan son sonuca ise yüzde 18'lik ayrı bir KDV değeri eklenerek, çarpılmalı ve serbest meslek makbuzu tahsil edilmelidir.