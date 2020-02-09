Sevgiliye tekno hediyeler

Sevgilinize klasik çikolata ve çiçek hediye etmek yerine onu teknolojiyle şaşırtabilirsiniz. Aşkın en güzel anlarını ölümsüzleştirecek baskı makinesi, son yılların gözdesi drone’lar, cep telefonu, akıllı saat, projeksiyon cihazı gibi ürünler bunlar arasında. Bütçeyi çok zorlamayacak tekno hediyelere göz attık.

Dört kameralı telefon

Türkiye pazarına yeni giren realme, 5 serisinin 4 kameralı yeni üyesi 5i’yi Türkiye’de pazara sundu. İyi teknik özellikleri ve düşük fiyatıyla dikkat çeken model, 14 Şubat’a kadar 1.499 TL’den satılacak. 5i, kamera, pil ömrü, performans ve tasarımıyla öne çıkıyor. 5i, 6.5 inç’lik ekrana sahip. Dahili depolaması 64 GB, 4 GB Ram’i ve 5.000 mAh’lık bataryası var. 2.0 GHz hızında, Snapdragon 665 chipset üzerinde 11 nm’lik işlemciyle geldi. 5i, 12 MP ana kameranın yanısıra 8 MP’lik 119 derece ultra geniş kamera, 2 MP’lik porter kamerası ve 2 MP’lik ultra makro lens ile dikkat çekiyor. 5i, ana kameradaki EIS efekt desteği ile hareket halindeyken bile daha stabil videolar çekmenize imkan veriyor. Okyanus mavisi ve orman yeşili rengi var. Fiyatı: 1.499 TL

Projeksiyon cihazı cepte

Filmler, diziler artık her yerde. Anker Nebula Apollo taşınabilir projeksiyon cihazı, akıllı TV ve hoparlör, kablo kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor. Filmler, diziler, TV şovlarını ve daha fazlasını keyifle izlemeye olanak tanıyor. HDMI ve USB aygıtları ile büyük ekranda seyir keyfi sunabilen Apollo, sadece bir dokunuşla kontrol edilebiliyor. 360 derece güçlü ses sunan Apolllo, 4 saat video oynatma süresine sahip. Nebula Connect uygulaması sayesinde telefonla doğrudan kontrol edilebilen cihaz, şık tasarımıyla da dekor ürünü görünümü yaratıyor. Kablosuz bağlantı özelliği var. Fiyatı: 2.100 TL

Fark yaratmayı sevenlere

Canon, her yerde bir dakikadan az sürede baskı alabilen Selphy CP1300 ile aşkın en güzel anlarını ölümsüzleştirecek bir hediye alternatifi sunuyor. Cihaz, sevgilisine verdiği hediyelerle fark yaratmayı sevenler için mini boyutu, hafifliği ve rahat taşınma özellikleri ile öne çıkıyor. Akıllı cihazlarla olan uyumu sayesinde her fotoğrafın baskısını alma imkanı sunan Selphy CP1300, Wi-Fi bağlantısıyla tek tuşla fotoğrafların hızlı ve kolay bir şekilde baskısının alınmasını da sağlıyor. Vesikalık fotoğrafları da basıyor. Yüksek kapasiteli pili sayesinde 54 adede kadar baskı alma imkanı sunuyor. Siyah, beyaz, pembe gibi farklı renk seçenekleri var. Fiyatı: 799 TL

Havalarda uçsun!

DJI’ın Tello model drone’u küçük ve kullanımı kolay. 13 dakika uçuş süresine sahip. 100 metre kumanda mesafesi var. 720p HD görüntü aktarım özelliği ve 2 anteni bulunuyor. Yüksek kaliteli imaj işlemcisine sahip. Sarsıntısız olarak havada görüntüleme, 5 MP çözünürlükte fotoğraf çekme özelliği var. Intel işlemciden güç alıyor. 80 gram ağırlığında, 98x92.5x41 mm boyutlarında. Pervanesi 3 inç ve mikro USB şarj portu var. Saniyede 8m hız, LED görüntüleme sistemi ve Wi-Fi özellikleri bulunuyor. Fiyatı: 799 TL

14 günlük pil ömrü var

Honor, yeni akıllı saati Magic Watch 2’yi Türkiye’de satışa sundu. Saat, 14 günlük pil ömrüyle öne çıkıyor. Spor ve sağlıklı yaşam takibi mevcut. 1.39 inç’lik Amoled dokunmatik ekranı, 42 mm’lik kasası ve 4 GB’lık dahili hafızası var. Bluetooth üzerinden, 150 metreye kadar konuşma imkanı veriyor. Magic Watch 2, telefonunuza bağlıyken kısa mesajları, e-posta, takvim ve diğer tüm içerik bildirimlerini ekranınızda görebiliyorsunuz. Saat, üç teknolojiyle öne çıkıyor. Huawei TruSleep 2.0 uyku ritminizi, TruSeen nabız atışınızı takip ediyor. TruRelax, stres seviyenizi tespit ediyor. Fiyatı: 1.299 TL