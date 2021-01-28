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28.01.2021 - 13:06 | | AA

Yabancı ekonomistler Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısındaki iletişiminin başarılı olduğunu belirtti.

Yabancı ekonomistler Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, TCMB Başkanı Ağbal'ın Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ağbal'ın düzgün bir performans sergilediğini belirterek, "Göreve geldiğinden beri eylemleri ve mesajları isabetli. Ağbal güveni artırıyor, TCMB'de adım adım güveni artırıyor." ifadelerini kullandı.

BBVA Research Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TCMB işleri yoluna koyuyor. Halen yeni para politikası stratejisine (enflasyon tahmin hedeflemesi) ilişkin şüphesi olanlara, yeni enflasyon raporunun videosunu öneriyorum. Çok daha şeffaf ve açıklama gerektirmeyecek kadar açık bir strateji." değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Başkanı Ağbal sunumunda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 9,4, 2022 yılında yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtmişti.

Giresun'da pes dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığıGİRESUN'da esnaf Dursun Karahasan'ın dükkanına müşteri gibi gelen kişi, bir süre önce numune olarak bırakılan organik balların tadına bakıp beğendiğini söyleyerek toplu sipariş verdi. Numuneyi bırakanlarla irtibata geçip 13 bin 750 TL ödeyerek 250 kilogram ürün alan Karahasan, sipariş veren kişi gelmeyince dolandırıldığını anladı. Yapılan testte bal diye verilen ürünün glikoz şurubu çıktığı tespit edilirken, polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.
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