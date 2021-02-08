2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı bu yıl hangi aya denk geliyor?

Ramazan ayı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı bilindiği üzere mübarek üç aylar içerisinde yer almaya devam ediyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Mübarek Ramazan ayı içerisinde bir ay boyunca oruç tutulur. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti gece kalkılan sahurun ardından gün boyu yemeden içmeden günahtan uzak durularak yerine getirilen bir ibadettir. Akşam ezanı ile birlikte kurulan mütavazı sofralar ile oruçlar açılır. Açlığın yokluğun kıymeti anlaşılır aynı zamanda Allahü Teala'ya vermiş olduğu nimetler için şükürler sunulur.