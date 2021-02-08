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    Ramazan

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    HaberlerDini Bilgiler Haberleri 2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı bu yıl hangi aya denk geliyor?
    • 08 Şubat 2021 - 13:30 • Son Güncelleme:

    2021 Ramazan ayı ne zaman? Ramazan ayı bu yıl hangi aya denk geliyor?

    Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel çok anlamlı bir yere sahip olan mübarek ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahip. Bu mübarek ay boyunca müslümanlar 1 ay boyunca oruç ibadetini yerine getiriyor. Akşamları eda edilen teravih namazının yanı sıra gün boyunca oruçlu iken beş vakit namaz eda ediliyor. Kalan vakitlerde Kuran-ı Kerim okunup salavat-ı şerif getiriliyor. Peki 2021 Ramazan ayı bu yıl hangi tarihe denk geliyor?

    • 08 Şubat 2021 - 13:30 • Son Güncelleme:
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    Ramazan ayı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayı bilindiği üzere mübarek üç aylar içerisinde yer almaya devam ediyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı içerisinde yer alan oruç ibadeti nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Mübarek Ramazan ayı içerisinde bir ay boyunca oruç tutulur. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti gece kalkılan sahurun ardından gün boyu yemeden içmeden günahtan uzak durularak yerine getirilen bir ibadettir. Akşam ezanı ile birlikte kurulan mütavazı sofralar ile oruçlar açılır. Açlığın yokluğun kıymeti anlaşılır aynı zamanda Allahü Teala'ya vermiş olduğu nimetler için şükürler sunulur.

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    Ramazan ayı içerisinde Yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı da bu ayın ritüelleri arasında yer almaktadır. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. İşte Ramazan ayı hakkında merak edilenler..

    32021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

    2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek

    42021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
    18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
    10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
    14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
    27 Mart Berat Kandili

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    13 Nisan Ramazan Başlangıcı
    8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
    12 Mayıs Arefe Günü
    13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
    14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
    15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü

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    19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
    20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
    21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
    22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
    23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
    9 Ağustos Hicri Yılbaşı
    18 Ağustos Aşure Günü
    17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

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