Ezan Sözleri: Ezanın Arapça Sözleri Ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in deli olan Arapça üzerinden kullanabileceğiniz ezan sözlerini, aynı zamanda Türkçe üzerinden anlamlı hale getirebilirsiniz. Yani hem Arapça hem de Türkçe olarak ortak bir şekilde paylaşım gerçekleştirmeniz mümkün. Böylece hem Kur'an-ı Kerim'in diline sağlık alırken hem de kendi diliniz üzerinden İslamiyet'i en güzel bir şekilde aktarabilirsiniz. Farklı amaçlar doğrultusunda değişik zamanlarda bu sözleri kullanmanız mümkün. İster dini bayramlarda iftar kandilde veya cuma günlerinde kullanabilirsiniz. Aklınıza gelmeyecek ve oldukça anlamlı bir etki oluşturan en özel ezan sözleri, Arapçanın yanı sıra Türkçe olarak da kullanım imkanı tanımaktadır.