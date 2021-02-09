• 09 Şubat 2021 - 13:20 • Son Güncelleme:
Ezan Sözleri: Ezanın Arapça Sözleri Ve Türkçe Anlamı
Çok özel ezan sözlerini hem Arapça hem de Türkçe olarak sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Onların da ezan sözlerini okuyabilmesi ve anlayabilmesi adına, sosyal medya üzerinden paylaşım yapabilirsiniz. Aynı zamanda mesaj yoluyla da gönderebilir ve onlara bu anlamlı sözleri ne zaman isterseniz ulaştırabilirsiniz. Ayrıca bunu ne zaman isterseniz ya da çok özel zamanlarda yapmanız mümkün. İşte en güzel ve en özel ezan sözleri: ezanın Arapça sözleri ve Türkçe anlamı üzerinden değerlendirebileceğiniz seçenekler.
• 09 Şubat 2021 - 13:20 • Son Güncelleme:
1